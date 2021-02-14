17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что хищная мухоловка создает магнитное поле
Возможно, это свойственно всем растениям.
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Хищное растение венерина мухоловка (Dionaea muscipula), которое питается насекомыми и паукообразными, оказалось способно генерировать слабое магнитное поле, когда его лист захлопывается.
Так мухоловка реагирует на разнообразные раздражители, например, прикосновение, травму, резкий перепад температур или если на нее попадает слишком много воды, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.
Ученые и раньше подозревали, что растения используют электрические сигналы как своего рода нервную систему, но уловить биомагнетизм было непросто. В 2011 году они пытались обнаружить магнитное поле вокруг аморфофаллуса титанического — гигантского растения с характерным неприятным запахом, но эксперименты признали неудачными.
Теперь же группа исследователей из Германии, используя сверхточные магнитометры, смогла обнаружить быстрые всплески электрической активности мухоловки, воздействуя на нее теплом.
Ученые предполагают, что магнитные поля создают и другие растения, но до сих пор, без сверхточных приборов, обнаружить их было невозможно. Скорее всего, такие сигналы в мире флоры передают информацию об угрозах или болезнях, говорят исследователи.
Анна Лысенко