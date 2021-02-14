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17:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что хищная мухоловка создает магнитное поле

Возможно, это свойственно всем растениям.

Хищное растение венерина мухоловка (Dionaea muscipula), которое питается насекомыми и паукообразными, оказалось способно генерировать слабое магнитное поле, когда его лист захлопывается.

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Так мухоловка реагирует на разнообразные раздражители, например, прикосновение, травму, резкий перепад температур или если на нее попадает слишком много воды, говорится в исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Ученые и раньше подозревали, что растения используют электрические сигналы как своего рода нервную систему, но уловить биомагнетизм было непросто. В 2011 году они пытались обнаружить магнитное поле вокруг аморфофаллуса титанического — гигантского растения с характерным неприятным запахом, но эксперименты признали неудачными.

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Теперь же группа исследователей из Германии, используя сверхточные магнитометры, смогла обнаружить быстрые всплески электрической активности мухоловки, воздействуя на нее теплом.

По силе это магнитное поле сопоставимо с нервными импульсами человека (примерно 0,5 пТл), при этом оно в миллионы раз слабее, чем магнитное поле Земли.

Ученые предполагают, что магнитные поля создают и другие растения, но до сих пор, без сверхточных приборов, обнаружить их было невозможно. Скорее всего, такие сигналы в мире флоры передают информацию об угрозах или болезнях, говорят исследователи.

Анна Лысенко

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