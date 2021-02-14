19:14 (мск), источник: РБК
«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию кратера на Марсе, сделанную в октябре 2020 года с борта аппарата Trace Gas Orbiter
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На фотографии можно увидеть
Разнообразие красок на фотографии объясняется наличием различных минералов, которые
Так, светлые залежи свидетельствуют о выходе коренных пород, которые могут содержать глинистые минералы, сформированные в присутствии воды.
ExoMars — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). В 2016 году были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли».
На втором этапе миссии к Марсу планируется запустить десантный модуль совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом.