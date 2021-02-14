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19:14 (мск), источник: РБК

«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию кратера на Марсе, сделанную в октябре 2020 года с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016.

Источник: Роскосмос

На фотографии можно увидеть юго-восточную стену малого кратера, расположенного в нескольких сотнях километров к северу от равнинной низменности ударного происхождения Эллада. Диаметр кратера составляет 12 км, на снимке запечатлена область площадью 5×10 км.

Разнообразие красок на фотографии объясняется наличием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны, пояснили в «Роскосмосе».

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Так, светлые залежи свидетельствуют о выходе коренных пород, которые могут содержать глинистые минералы, сформированные в присутствии воды. Рыжевато-коричневый оттенок песчаных отложений объясняется наличием оксидов железа.

ExoMars — совместный проект «Роскосмоса» и Европейского агентства космических исследований (ЕКА). В 2016 году были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли».

На втором этапе миссии к Марсу планируется запустить десантный модуль совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом.

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