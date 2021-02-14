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19:44 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ заявили, что в Ухане на момент выявления инфекции насчитывалось 13 мутаций COVID-19

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 1 тыс. человек была заражена 13 разными штаммами нового коронавируса в Ухане в декабре 2019 года, когда там впервые была зафиксирована вспышка инфекции. Об этом рассказал в воскресенье в интервью телекомпании CNN глава международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), специалист по зоонозным (передающимся человеку от животных) инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

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Источник: Reuters

Глава международной миссии сообщил, что китайские коллеги предоставили экспертам ВОЗ данные всего по 174 случаям заражения, зафиксированным в Ухане в декабре 2019 года.

Однако, по его словам, это может говорить о том, что в действительности их насчитывалось на тот момент уже более тысячи, поскольку во всех этих случаях речь шла о пациентах, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

«Мы пока не проводили подсчеты, — пояснил Эмбарек. — Но мы знаем, исходя из приблизительных оценок, что из всей массы зараженных лишь приблизительно 15% страдают от заболевания в тяжелой форме, а у абсолютного большинства людей болезнь протекает в легкой форме».

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«Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре [2019 года], что является открытием», — констатировал глава международной группы ВОЗ. По его словам, у экспертов есть основания полагать, что на самом деле в Ухане на момент фиксации вспышки коронавируса им были заражены по меньшей мере 1 тыс. человек.

Это в свою очередь подтверждает сведения о том, что распространение коронавируса в Китае началось раньше, чем предполагали ученые, отмечает CNN.

Мутации

По словам Эмбарека, специалисты ВОЗ в рамках международной миссии досконально изучили образцы COVID-19, предоставленные китайской стороной. В частности, им удалось изучить отдельные элементы генетического материала клеток вируса. По результатам работы было обнаружено, что по состоянию на декабрь 2019 года в Ухане насчитывалось по меньшей мере 13 различных мутаций коронавируса.

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«Некоторые из них начали распространение с местных рынков, а некоторые никак не связаны с рынками», — уточнил Эмбарек. Он не решился утверждать, что сведения о нескольких вариантах инфекции напрямую свидетельствуют о более раннем, чем предполагалось, времени вспышки инфекции.

При этом ученый подчеркнул, что данные о ранних мутациях коронавируса вкупе с более широким исследованием образцов анализов пациентов в Китае за 2019 год могут способствовать определению учеными сроков и географии распространения инфекции.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщала со ссылкой на экспертов миссии ВОЗ, что коронавирус начал распространяться на территории Китая в октябре 2019 года, а не в декабре, как утверждалось ранее.

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По сведениям издания, экспертам удалось установить, что в октябре 2019 года на территории Центрального Китая были госпитализированы 92 человека с симптомами, аналогичными тем, что наблюдаются при заболевании, вызываемом коронавирусом.

Китайские специалисты в сфере здравоохранения впоследствии проводили тестирование этих пациентов на наличие антител к коронавирусу, который во всех случаях дал отрицательный результат. Однако эксперты ВОЗ считают, что результаты проведенных тестов могут не отражать реальную картину, так как с течением времени содержание антител у пациентов могло упасть до уровня, выявить который не представляется возможным.

Миссия ВОЗ

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами.

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В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов «Хуанань», где впервые была зафиксирована вспышка коронавируса в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса.

Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено. По их мнению, вирус мог сначала распространиться среди одной популяции животных, которая послужила естественным «резервуаром», в котором коронавирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал способен заражать людей.

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