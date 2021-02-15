16:40 (мск), источник: BBC News Русская служба
Коронавирус в мире: Эксперт ВОЗ защищает выводы миссии в Ухане
Эксперт ВОЗ настаивает на достоверности выводов организации о крайне низкой вероятности лабораторного происхождения коронавируса.
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Миссия Всемирной организации здравоохранения в Ухань принесла важные результаты и ее не стоит списывать со счетов, подчеркнул британский вирусолог Джон Уотсон из группы экспертов ВОЗ, расследующих причины возникновения пандемии Covid-19.
На прошлой неделе ВОЗ поделилась первыми выводами расследования. В частности, эксперты назвали крайне маловероятной теорию о лабораторном происхождении коронавируса.
Профессор Джон Уотсон выступив в защиту проведенного расследования после того, как его коллега, микробиолог Доминик Дуаер, сообщил СМИ, что власти Китая передали экспертам лишь краткий обобщенный вариант данных о первых известных пациентах с Covid-19, а не все исходные сведения полностью.
Свое беспокойство по поводу глубины расследования выразили также правительства США и Британии, указавшие, что Пекин не предоставил ученым свободных условий работы.
Власти Китая настаивали, что предоставляют миссии максимальную поддержку.
Однако участник миссии профессор Уотсон подчеркнул, что поездка в Китай — это только «начало процесса, для завершения которого понадобятся месяцы или годы». Он признал, что китайские власти не предоставили всей информации, однако эксперты получили «очень много» данных.