02:52 (мск), источник: Life.ru
Эксперты назвали лучшие по качеству жизни регионы России
Первая десятка списка не поменялась в сравнении с 2019 годом.
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Москва,
Стоит отметить, что лидеры списка не меняются на протяжении нескольких лет, а их рейтинговый балл значительно выше, чем у тех, кто идёт за ними. Так, Москва набрала 82,16 балла, Петербург — 80,63, а Подмосковье — 76,07.
В десятку самых комфортных субъектов страны также попали Татарстан, Белгородская, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области, Краснодарский край и
Самое низкое качество жизни зафиксировано в Тыве, Калмыкии, Ингушетии, Забайкальском крае, Еврейской автономной области, Курганской области,
Отметим и некоторые улучшения среди позиций регионов. Лучше стала жизнь на Сахалине (перемещение с 34-го на 26-е место рейтинга), а также в Иркутске (с 63-го на 55-е) и Дагестане (с 64-го на 56-е). Снизилось качество жизни в Красноярском крае и Удмуртии. Эти регионы потеряли в рейтинге восемь позиций.
Ранее были названы регионы России с самой загрязнённой питьевой водой.