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03:46 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор заявил о регистрации первого теста на «британский» штамм

Он обладает высокой точностью и успешно прошел испытания на образцах с «британским» штаммом SARS-CoV-2, сообщили в ведомстве. На основе этой технологии можно создавать тесты для выявления любых других мутаций коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

Ученые Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса, говорится в сообщении ведомства.

Разработкой занимался Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации “британской” мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и обладает высокой точностью. Это доказали испытания на клинических образцах с подтвержденным мутировавшим вирусом.

На основе разработанной учеными Роспотребнадзора технологии можно создавать тест-системы для обнаружения любых других мутация коронавируса, а также иных инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование.

Мария Лисицына

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