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09:12 (мск), источник: ТАСС

Билл Гейтс считает, что последствия изменения климата будут намного хуже, чем пандемии

МАДРИД, 15 февраля. /ТАСС/. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предупредил, что последствия климатического изменения могут быть более серьезными, чем пандемии. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в понедельник интервью испанской газете El Pais.

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«Урегулировать [проблему, связанную с] изменением климата, сложнее, чем пандемию, но, если мы этого не сделаем, негативные последствия будут намного хуже», — считает Гейтс.

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По его словам, для противостояния пандемии коронавируса «необходимо глобальное сотрудничество». «Общие усилия по обмену информацией жизненно важны, потому что это борьба между человечеством и вирусом, и ни одна страна не может изолироваться, — уточнил Гейтс. — Мы многому научились, что позволит нам быть более подготовленными к следующей пандемии, которая при правильном управлении не приведет к 10% смертей, а экономический ущерб будет меньше, чем тот, из-за которого мы страдаем сейчас».

«Пандемия породила такой уровень дебатов и теорий заговора, который я никогда не мог себе представить, — признался основатель Microsoft. — Проблема становится очень серьезной, если люди считают, что ношение маски или вакцинация не имеют значения». «Мы пережили такую сложную ситуацию, что люди искали упрощенных ответов, — добавил он. — Это не так уж удивительно, но я не мог предвосхитить, как цифровые каналы будут способствовать рассылке миллионов сообщений на эти темы каждый день».

Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, в число основных направлений работы которого входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса нового типа и на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии.

Сторонники конспирологических теорий, однако, считают, что распространение коронавируса является спецоперацией для чипирования людей и последующего наблюдения за ними, и что за ней якобы стоит Гейтс.

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