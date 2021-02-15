15:52 (мск), источник: ТАСС
Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника
15 февраля верующие отмечают один из главных христианских праздников.
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Сретение Господне входит в список 12 самых значимых — двунадесятых — праздников в году. Он относится к непереходящим, то есть всегда отмечается 15 февраля, на 40-й день после Рождества Христова. С древнецерковного языка «сърѣтение» переводится как «встреча». ТАСС рассказывает, почему этот праздник считается символической границей между Ветхим и Новым Заветами.
У древних иудеев была традиция: мать, у которой родился мальчик, приходила с младенцем в Иерусалимский храм через 40 дней после родов, чтобы принести очистительную жертву. Если рождалась девочка, то появиться в храме женщина могла только на 80-й день — до этого она считалась еще «нечистой».
В жертву приносили годовалого ягненка и голубку, но если семья была бедной, то разрешалось заменить ягненка на второго голубя. Так как семья Иосифа испытывала нужду, Мария принесла в храм двух птиц. Несмотря на то, что, согласно Писанию, Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия и его матери очищение не требовалось, Богородица проявила смирение и уважение к иудейскому обычаю и соблюла его.
На 40-й же день иудеи посвящали
В Евангелии от Луки описывается, как после совершения обряда в храме к родителям Иисуса подошел глубокий старик по имени Симеон. Это был один из 70 ученых, который переводил Священное Писание с иврита на греческий. По преданию,
Взяв на руки Иисуса, Симеон, согласно Писанию, произнес:
«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…».
Вслед за Симеоном к родителям подошла пожилая женщина, праведная Анна, которая работала в храме. В Иерусалиме ее звали пророчицей за пламенные проповеди о Боге. Анна поклонилась Иисусу и пошла на улицу, чтобы рассказать горожанам о рождении избавителя Израиля, а Мария и Иосиф с ребенком отправились домой, в Назарет.
Философское значение праздника Сретения — встреча старого языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового.
Вскоре после встречи с Младенцем Симеон преставился: произошло столь желаемое им избавление от бремени земной жизни и обретение покоя.
Эта история также несет философский смысл: встреча с Богом несет освобождение и радость. Личное сретение, по мнению богословов, случается и в жизни каждого уверовавшего человека, когда он приходит впервые в храм.
Сретение стало государственным праздником в Византии в VI веке. Оттуда традиция празднования распространилась по христианскому миру. Известны сретенские проповеди Иоанна Златоуста, Григория Богослова, младшего брата Василия Великого — Григория Нисского.
В первые века в этот день славили Богоматерь, а позже — Иисуса Христа. Поэтому до сих пор во время праздничной службы священников можно увидеть и в голубом облачении (цвет, символизирующий непорочность и чистоту Девы Марии), и в белом (символ божественного света).
Есть несколько икон, посвященных Сретению: это икона Богородицы «Умягчение злых сердец» (ее еще называют «Сименово проречение»), на которой Мария изображена с семью вонзенными в сердце мечами — как символ предстоящих материнских страданий. Евангелист Лука написал, что Симеон, взяв на руки Иисуса, предрек его матери: «И Тебе Самой оружие пройдет душу», — подразумевая, что женщина увидит крестные страдания своего ребенка. Число семь выражает чрезмерность материнских мук.
Перед этим образом верующие молятся о прекращении вражды или раздоров в семье, между супругами и родственниками, о защите от нападения во время войны.
Еще одна икона, связанная со Сретением, — Симеона Богоприимца. Святой изображен на ней с Младенцем. А на иконе Сретения Господня Симеон принимает Иисуса из рук Марии.
Особо радостным и любимым праздник Сретения на Руси был еще и потому, что совпадал с окончанием жестоких холодов. В народе говорили: «Сретение — зима с летом встретились». Поэтому последние морозы и первые оттепели называли сретенскими.
Карина Салтыкова