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15:52 (мск), источник: ТАСС

Сретение Господне: история, традиции и смысл православного праздника

15 февраля верующие отмечают один из главных христианских праздников.

Источник: РИА "Новости"

Сретение Господне входит в список 12 самых значимых двунадесятых — праздников в году. Он относится к непереходящим, то есть всегда отмечается 15 февраля, на 40-й день после Рождества Христова. С древнецерковного языка «сърѣтение» переводится как «встреча». ТАСС рассказывает, почему этот праздник считается символической границей между Ветхим и Новым Заветами.

Почему Сретение празднуют на 40-й день после Рождества?

У древних иудеев была традиция: мать, у которой родился мальчик, приходила с младенцем в Иерусалимский храм через 40 дней после родов, чтобы принести очистительную жертву. Если рождалась девочка, то появиться в храме женщина могла только на 80-й день до этого она считалась еще «нечистой».

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В жертву приносили годовалого ягненка и голубку, но если семья была бедной, то разрешалось заменить ягненка на второго голубя. Так как семья Иосифа испытывала нужду, Мария принесла в храм двух птиц. Несмотря на то, что, согласно Писанию, Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия и его матери очищение не требовалось, Богородица проявила смирение и уважение к иудейскому обычаю и соблюла его.

На 40-й же день иудеи посвящали мальчиков-первенцев Богу. Это был Моисеев закон, который иудеи установили в память исхода евреев из Египта и освобождения от рабства.

«Сретение» означает «встреча». Кто с кем встретился?

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В Евангелии от Луки описывается, как после совершения обряда в храме к родителям Иисуса подошел глубокий старик по имени Симеон. Это был один из 70 ученых, который переводил Священное Писание с иврита на греческий. По преданию, когда-то, во время работы над текстом, он принял за ошибку фразу «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» и собрался исправить «дева», то есть «непорочная девушка», на «жена», что означало «женщина». Но в этот момент к Симеону явился ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит своими глазами Младенца и не убедится в правдивости пророчества. С тех пор праведник ждал рождения мессии, тяготясь столь длинной жизнью.

Взяв на руки Иисуса, Симеон, согласно Писанию, произнес:

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…».

Вслед за Симеоном к родителям подошла пожилая женщина, праведная Анна, которая работала в храме. В Иерусалиме ее звали пророчицей за пламенные проповеди о Боге. Анна поклонилась Иисусу и пошла на улицу, чтобы рассказать горожанам о рождении избавителя Израиля, а Мария и Иосиф с ребенком отправились домой, в Назарет.

Какой смысл вкладывают в праздник Сретения верующие?

Философское значение праздника Сретения — встреча старого языческого мира и христианства, Ветхого Завета и Нового.

Верующие в этот день празднуют встречу с Богом. Смирение и радость, с которой приняли Иисуса праведные Анна и Симеон, являются для христиан примером того, как принять Бога всей душой.

Вскоре после встречи с Младенцем Симеон преставился: произошло столь желаемое им избавление от бремени земной жизни и обретение покоя.

Эта история также несет философский смысл: встреча с Богом несет освобождение и радость. Личное сретение, по мнению богословов, случается и в жизни каждого уверовавшего человека, когда он приходит впервые в храм.

Как празднуют Сретение в России?

Сретение стало государственным праздником в Византии в VI веке. Оттуда традиция празднования распространилась по христианскому миру. Известны сретенские проповеди Иоанна Златоуста, Григория Богослова, младшего брата Василия Великого — Григория Нисского.

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В первые века в этот день славили Богоматерь, а позже — Иисуса Христа. Поэтому до сих пор во время праздничной службы священников можно увидеть и в голубом облачении (цвет, символизирующий непорочность и чистоту Девы Марии), и в белом (символ божественного света).

Есть несколько икон, посвященных Сретению: это икона Богородицы «Умягчение злых сердец» (ее еще называют «Сименово проречение»), на которой Мария изображена с семью вонзенными в сердце мечами — как символ предстоящих материнских страданий. Евангелист Лука написал, что Симеон, взяв на руки Иисуса, предрек его матери: «И Тебе Самой оружие пройдет душу», — подразумевая, что женщина увидит крестные страдания своего ребенка. Число семь выражает чрезмерность материнских мук.

Перед этим образом верующие молятся о прекращении вражды или раздоров в семье, между супругами и родственниками, о защите от нападения во время войны.

Еще одна икона, связанная со Сретением, — Симеона Богоприимца. Святой изображен на ней с Младенцем. А на иконе Сретения Господня Симеон принимает Иисуса из рук Марии.

На Сретение в православных храмах служат праздничную литургию, иногда с крестным ходом. Свечи со сретенской службы верующие обычно забирают с собой, чтобы зажигать во время домашней молитвы.

Особо радостным и любимым праздник Сретения на Руси был еще и потому, что совпадал с окончанием жестоких холодов. В народе говорили: «Сретение — зима с летом встретились». Поэтому последние морозы и первые оттепели называли сретенскими.

Карина Салтыкова

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