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17:08 (мск), источник: Daily Storm

«Британский» штамм коронавируса оказался более смертоносным

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса более опасен для жизни, чем его начальный «китайский» вариант, утверждают ученые Консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG).

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Специалисты полагают, что «британский» штамм привел к увеличению смертности от COVID-19 на 30−70%. Одной из причин этого является его большая заразность, уточнили эксперты.

«Есть доказательства, извлеченные из нескольких наборов данных, что вариант вируса B1.1.7 связан с повышенным риском госпитализации и смерти по сравнению с другими», — говорится в отчете.

В частности, специалисты изучили данные по коронавирусу из лондонских больниц, и установили, что распространение британского штамма ковида увеличило смертность от него на 30−70%.

Частично это вызвано его большей заразностью, отметили медики, — с появлением нового варианта COVID-19 система здравоохранения Лондона не выдерживает притока новых пациентов, помочь части из них не получается.

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По последним данным, британский штамм вируса на 35−45% легче передается от человека человеку. Он обнаружен как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые 10 дней. По оценкам, к марту 2021 года штамм станет доминирующим во многих штатах США, что приведет к всплеску заболеваемости, если не будут приняты меры по сдерживанию распространения заболевания.

Ранее центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал тест-систему, которая позволяет обнаружить выявленный в Великобритании штамм коронавируса. По словам представителей службы, это первая подобная разработка в мире, направленная на выявление конкретного типа вируса. В Роспотребнадзоре отметили, что технологию можно будет применять и для создания новых тестов под другие варианты инфекции.

О выявлении новой мутации SARS-CoV-2 в Великобритании в декабре 2020-го сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, на тот момент новым штаммом заразились более тысячи британцев. По данным британского консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, новый вариант коронавируса распространяется быстрее и может быть на 70% заразнее исходного. После обнаружения в Великобритании нового штамма коронавируса ряд стран, включая Россию, приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством.

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Егор Латышев

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