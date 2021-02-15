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15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Памятник Аленке из Нововоронежа продали за 2,6 млн рублей

Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже памятника Аленке, который после открытия в Нововоронеже был убран по требованию местных жителей. Согласно итогам аукциона, арт-объект был продан за 2,6 млн руб. при стартовой цене в 1 млн руб.

Источник: РИА "Новости"

Победителем торгов признана Елена Осипова. Судя по документу, в борьбе за памятник участвовали четыре претендента. Торги шли почти два часа, пока цена не остановилась на отметке в 2,6 млн руб.

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В протоколе проведения процедуры не указано, кто такая Елена Осипова и в чьих интересах она выступала. Организатор торгов Ольга Орлова сказала «Ъ», что пока никакая информация о победителе не раскрывается, а сама победительница будет готова дать комментарий через пару часов.

Памятник Аленке был открыт в Нововоронеже 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка. По преданию, найдя хорошее место, неместная девушка привела сюда односельчан, после чего и появился населенный пункт. Саму Аленку убил разбойник Кудеяр. Объект вызвал резкую критику и насмешки местных жителей, некоторые потребовали от местных властей убрать его. Аленка из-за нарушения пропорций тела и пугающего выражения лица с грубыми чертами и выпученными глазами стала героиней мемов в соцсетях. После этого памятник решили снести.

Сергей Толмачев, Воронеж

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