17:07 (мск), источник: ТАСС
Новая эпидемия лихорадки Эбола. Что известно о болезни
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на
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Вирус впервые был идентифицирован в 1976 году, когда одновременно произошли две вспышки: одна — в селении на реке Эбола в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго) и вторая — в отдаленном районе Судана. Название вирус получил от реки, рядом с которой впервые был зарегистрирован.
Считается, что естественными хозяевами вируса Эбола являются летучие мыши семейства Pteropodidae. Вирус передается людям от диких животных и распространяется от человека к человеку при тесном контакте через слизистую оболочку или повреждения на кожном покрове.
Инфицирование также возможно при контакте поврежденной кожи или слизистой здорового человека с предметами или средой, содержащими следы жидкости организма больного. Например, с испачканной одеждой, постельным бельем, перчатками, защитными средствами и медицинскими отходами, такими как использованные шприцы.
При геморрагической лихорадке Эбола — ее еще называют «болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ)», — ВОЗ отмечает на начальной стадии резкое повышение температуры, сильную слабость, мышечную, головную боль и боль в горле. По мере прогрессирования заболевания появляется рвота и диарея, сыпь, нарушение функционирования почек и печени, а также в некоторых случаях как внутреннее, так и наружное кровотечение. Часто развитие кровотечений указывает на неблагоприятный прогноз.
Инкубационный период варьируется от 2 до 21 дня.
Высокий профилактический эффект показал препарат
С сентября 2014 года клинические испытания этой вакцины провели в 15 странах Африки, Европы и Америки. В испытании в 2015 году в Гвинее приняло участие больше 11 тыс. человек, проводилось оно в том числе под руководством ВОЗ совместно с другими международными организациями и партнерами.
В октябре 2019 года вакцина получила временную регистрацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency), а в ноябре — постоянное разрешение для применения в Европейском союзе. В феврале 2020 года лицензии на нее выдали Демократическая Республика Конго, Бурунди, Гана и Замбия, в марте 2020 года она была зарегистрирована в США.
Сейчас вакцина
Поддерживающая терапия, в частности
Наибольшее количество жизней унесла эпидемия в 2013—2016 годах в Гвинее,
В 2018—2020 годах вспышки эпидемии с перерывами проходили в ДР Конго (3,4 тыс. заболевших и 2,3 тыс. умерших). 17 июля 2019 года ВОЗ присвоила эпидемии статус международной чрезвычайной ситуации. 26 июня 2020 года ВОЗ объявила о завершении ЧС.
Использованы материалы ТАСС-досье