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17:07 (мск), источник: ТАСС

Новая эпидемия лихорадки Эбола. Что известно о болезни

В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола на юго-востоке страны. Это уже вторая вспышка в этом месяце в Африке: инфицированных выявили также на востоке Демократической Республики Конго.

Источник: AP 2020

Что это за вирус и как он распространяется?

Вирус впервые был идентифицирован в 1976 году, когда одновременно произошли две вспышки: одна — в селении на реке Эбола в Заире (сейчас Демократическая Республика Конго) и вторая — в отдаленном районе Судана. Название вирус получил от реки, рядом с которой впервые был зарегистрирован.

Считается, что естественными хозяевами вируса Эбола являются летучие мыши семейства Pteropodidae. Вирус передается людям от диких животных и распространяется от человека к человеку при тесном контакте через слизистую оболочку или повреждения на кожном покрове.

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Инфицирование также возможно при контакте поврежденной кожи или слизистой здорового человека с предметами или средой, содержащими следы жидкости организма больного. Например, с испачканной одеждой, постельным бельем, перчатками, защитными средствами и медицинскими отходами, такими как использованные шприцы.

Каковы симптомы болезни, вызванной вирусом Эбола?

При геморрагической лихорадке Эбола — ее еще называют «болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ)», — ВОЗ отмечает на начальной стадии резкое повышение температуры, сильную слабость, мышечную, головную боль и боль в горле. По мере прогрессирования заболевания появляется рвота и диарея, сыпь, нарушение функционирования почек и печени, а также в некоторых случаях как внутреннее, так и наружное кровотечение. Часто развитие кровотечений указывает на неблагоприятный прогноз.

Инкубационный период варьируется от 2 до 21 дня.

Средний коэффициент смертности от Эболы составляет 50%, во время вспышек показатели летальности достигают 90%.

Есть ли вакцина?

Высокий профилактический эффект показал препарат rVSV-ZEBOV от американской компании Merck Inc.

С сентября 2014 года клинические испытания этой вакцины провели в 15 странах Африки, Европы и Америки. В испытании в 2015 году в Гвинее приняло участие больше 11 тыс. человек, проводилось оно в том числе под руководством ВОЗ совместно с другими международными организациями и партнерами.

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В октябре 2019 года вакцина получила временную регистрацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA, European Medicines Agency), а в ноябре — постоянное разрешение для применения в Европейском союзе. В феврале 2020 года лицензии на нее выдали Демократическая Республика Конго, Бурунди, Гана и Замбия, в марте 2020 года она была зарегистрирована в США.

Сейчас вакцина rVSV-ZEBOV используется для «кольцевой вакцинации», когда от Эболы прививаются все, кто имел контакты с людьми с лабораторно подтвержденным заражением.

Как проходит лечение?

ВОЗ утверждает, что апробированного лечения с доказанной способностью нейтрализовать вирус пока не существует.

Поддерживающая терапия, в частности жидкость-заместительная терапия, которая проводится под контролем подготовленных медработников, повышает шансы на выживание. Другие виды лечения, в том числе симптоматические, включают диализ почек, переливание крови, плазма-заместительную терапию.

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Эта эпидемия Эболы не первая. Какие были крупнейшие?

Наибольшее количество жизней унесла эпидемия в 2013—2016 годах в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии. Случаи заболевания были зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании, Италии и США. По данным ВОЗ, с начала этой эпидемии заразились около 30 тыс. человек, умерли 11,3 тыс. человек. 8 августа 2014 года ВОЗ признала вспышку лихорадки Эбола чрезвычайной ситуацией международного значения.

В 2018—2020 годах вспышки эпидемии с перерывами проходили в ДР Конго (3,4 тыс. заболевших и 2,3 тыс. умерших). 17 июля 2019 года ВОЗ присвоила эпидемии статус международной чрезвычайной ситуации. 26 июня 2020 года ВОЗ объявила о завершении ЧС.

Использованы материалы ТАСС-досье

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