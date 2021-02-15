Французские учёные рассказали о более высокой устойчивости южноафриканского штамма коронавируса к антителам

«Более быстро распространяющиеся варианты (так называемые британский и южноамериканский) приобрели частичную устойчивость к гуморальному иммунитету, вызванному естественной инфекцией или вакцинацией, что в основном проявлялось у людей с низким уровнем антител», — утверждает группа исследователей под руководством Оливье Шварца из Института Пастера.
Однако в целом антитела переболевших «обычным» штаммом коронавируса, как правило, справляются с британским вариантом почти так же хорошо, а вот выходец из ЮАР более стойкий: «Значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще».
В ходе исследования было проанализировано взаимодействие нескольких разновидностей коронавируса с антителами в образцах крови, взятых у 83 жителей Орлеана, которые уже болели COVID-19. Антитела подавили «британскую инфекцию» в 79 из 83 случаев, а южноафриканскую одолели лишь в 40% случаев.