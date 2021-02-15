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18:50 (мск), источник: Фонтанка

Французские учёные рассказали о более высокой устойчивости южноафриканского штамма коронавируса к антителам

Южноафриканский штамм коронавируса более резистентен к антителам. Такой вывод сделали учёные — французские молекулярные биологи, результаты исследования они опубликовали на ресурсе научных препринтов bioRxiv, пишет 15 февраля ТАСС.

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«Более быстро распространяющиеся варианты (так называемые британский и южноамериканский) приобрели частичную устойчивость к гуморальному иммунитету, вызванному естественной инфекцией или вакцинацией, что в основном проявлялось у людей с низким уровнем антител», — утверждает группа исследователей под руководством Оливье Шварца из Института Пастера.

Однако в целом антитела переболевших «обычным» штаммом коронавируса, как правило, справляются с британским вариантом почти так же хорошо, а вот выходец из ЮАР более стойкий: «Значительная часть образцов плазмы переболевших на нее почти не действовала или не действовала вообще».

В ходе исследования было проанализировано взаимодействие нескольких разновидностей коронавируса с антителами в образцах крови, взятых у 83 жителей Орлеана, которые уже болели COVID-19. Антитела подавили «британскую инфекцию» в 79 из 83 случаев, а южноафриканскую одолели лишь в 40% случаев.

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