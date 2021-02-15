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18:08 (мск), источник: RTVi

Подо льдами Антарктиды оказались странные cущества

Под шельфовым льдом континента Антарктида могут находиться неизвестные виды живых существ. Об этом 15 февраля пишет портал научной и технологической информации Phys.org.

К такому заключению пришли исследователи из США, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.

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«Во время исследовательской съемки пробурили 900 метров льда на шельфовом леднике Фильхнер-Ронн, расположенном на юго-востоке моря Уэдделла», — уточняет портал.

По информации Phys.org, ученые пробурили скважины на расстоянии 260 км от Антарктического океана. Там при полной темноте температура составляет -2,2°C.

В этих условиях раньше наблюдали мало живых организмов, но сейчас ученые обнаружили неизвестные существа на дне. Они подобны губкам. Найдены также и другие неизвестные ранее виды организмов.

Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которые толкают идеи в другом направлении и показывают нам, что антарктическая морская жизнь невероятно своеобразная и удивительно приспособлена к замерзшему миру.
Хью Гриффитс
Автор исследования, доктор из Британской антарктической службы

Открытие расходится с представлениями, которые сложились о биоразнообразии под ледовым шельфом, поскольку в соответствии с ними, живые организмы должны были находится ближе к границе льдов.

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 Подо льдами Антарктиды оказались странные cущества
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