18:08 (мск), источник: RTVi
Подо льдами Антарктиды оказались странные cущества
Под шельфовым льдом континента Антарктида могут находиться неизвестные виды живых существ. Об этом 15 февраля пишет портал научной и технологической информации Phys.org.
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К такому заключению пришли исследователи из США, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии.
«Во время исследовательской съемки пробурили 900 метров льда на шельфовом леднике
По информации Phys.org, ученые пробурили скважины на расстоянии 260 км от Антарктического океана. Там при полной темноте температура составляет -2,2°C.
В этих условиях раньше наблюдали мало живых организмов, но сейчас ученые обнаружили неизвестные существа на дне. Они подобны губкам. Найдены также и другие неизвестные ранее виды организмов.
Это открытие — одна из тех счастливых случайностей, которые толкают идеи в другом направлении и показывают нам, что антарктическая морская жизнь невероятно своеобразная и удивительно приспособлена к замерзшему миру.
Открытие расходится с представлениями, которые сложились о биоразнообразии под ледовым шельфом, поскольку в соответствии с ними, живые организмы должны были находится ближе к границе льдов.