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20:40 (мск), источник: РБК

ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину от британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca от коронавируса для экстренного использования. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

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Источник: AFP 2020

В сообщении организации отмечается, что одобрены два варианта препарата. Один из них производится совместно с компанией SKBio в Южной Корее, второй — в Институте сыворотки Индии.

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Данные о вакцине изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Они рекомендовали использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше, сообщает ВОЗ.

В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

«Теперь у нас есть все необходимое для быстрого распространения вакцин. Но нам все еще нужно наращивать производство», — цитирует Reuters главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

AstraZeneca используется в прививочной кампании в Великобритании, также препарат разрешили применять в Южной Корее. 29 января вакцина была одобрена в Евросоюзе после положительной оценки Европейского агентства лекарственных средств.

В то же время группа экспертов из немецкого института Роберта Коха не рекомендовала использовать препарат для людей старше 65 лет, ссылаясь на нехватку данных о его эффективности для людей этой возрастной группы. Ранее немецкие СМИ, в том числе Bild и Handelsblatt, сообщали, что вакцина приводит к появлению антител менее чем у 10% пожилых людей, в AstraZeneca эти данные назвали «абсолютно некорректными». Тем не менее Минздрав Испании запретил использование препарата для лиц старше 55 лет.

Первой вакциной, которую официально одобрила ВОЗ, стал препарат от Phizer/BioNTech. По данным разработчиков, ее эффективность достигает 95%.

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