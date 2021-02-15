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23:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: в Британии открылись «Covid-отели»

В Британии в понедельник число новых случаев коронавируса впервые за четыре месяца не достигло 10 тысяч, сообщает правительство страны; оно составило 9765.

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Источник: GETTY IMAGES

В Великобритании тем временем начали работать так называемые «ковид-отели». Там должны проходить карантин люди, прибывающие в Англию из 33 стран «красного списка» — наиболее рискованных с точки зрения коронавируса. Первые постояльцы в эти гостиницы уже въехали.

За десятидневное пребывание в отеле и тестирование нужно будет заплатить 1750 фунтов (около 178 тыс. рублей).

Люди, прибывающие в Англию из государств, которые не входят в «красный список», должны будут оплатить только стоимость пакета из двух тестов — 210 фунтов (около 21 тыс. рублей) — и изоляцию им проходить не нужно. Но власти Шотландии отправляют на обязательный десятидневный карантин в «ковид-гостинице» всех без исключения приезжих.

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За нарушение карантина грозит штраф в 10 тыс. фунтов (около 100 тыс. рублей) а за неверную информацию в форме прибытия пассажира могут приговорить к 10 годам заключения.

В прошедшие выходные, незадолго до вступления закона в силу, в лондонском аэропорту «Хитроу» жаловались на длинные очереди на границе — в субботу прилетевшие стояли в них до пяти часов.

«Ковид-отели» — это переоборудованные гостиницы, с которыми власти заключили соглашение на обслуживание. Всего их 16, то есть в распоряжении правительства есть около 5 тыс. комнат для изоляции прибывающих. Еще 58 тыс. номеров находятся «в режиме ожидания», то есть могут быть быстро приспособлены для изоляции. Число людей, прибывающих из внесенных в «красный список» стран, сложно предугадать.

Один из постояльцев, с которым поговорила Би-би-си, сказал, что отели стоят слишком дорого. Еще один заявил, что не понимает, почему он должен проходить карантин, если получил негативный тест на коронавирус.

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