SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с 60 спутниками Starlink

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/p646kjRv0m— SpaceX (@SpaceX) February 16, 2021
07:08 (мск), источник: ТАСС
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Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 по времени Восточного побережья США (06:59 16 февраля мск).
Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.
Первая ступень носителя ранее использовалась при пяти запусках, однако в этот раз сотрудники SpaceX не смогли вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
SpaceX планировала отправку на орбиту микроспутников Starlink в воскресенье, однако
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг.
По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.