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10:28 (мск), источник: ТАСС

Юрий Соломин заразился коронавирусом

Актер болеет уже несколько дней, сейчас он находится в больнице.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заразился новой коронавирусной инфекцией. Он госпитализрован, сообщила ТАСС во вторник директор театра Тамара Михайлова.

«Юрий Мефодьевич заболел коронавирусом. Он находится в больнице», — сказала Михайлова. Она добавила, что актер болеет уже несколько дней. По ее словам, болезнь «протекает спокойно».

В прошлом году артист отметил 85-летие.

Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Народный артист СССР (1988), Герой Труда РФ (2020). С 1988 года по настоящее время является художественным руководителем Государственного академического Малого театра. В общей сложности сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, в том числе таких, как «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить…» и других. Лауреат Государственной премии РФ (2001).

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