11:10 (мск), источник: ТАСС
В России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 10 октября
Также зафиксировали 17 627 выздоровевших.
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МОСКВА, 16 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 13 233, это минимальный показатель с 10 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 099 323, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,32%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Республике Алтай (0,03%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 416 в Нижегородской области, 358 — в Воронежской области, 332 — в Ростовской области, 297 — в Самарской области, 259 — в Челябинской области.
В настоящее время в России болеет 393 681 человек.
Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 17 627. Всего уже вылечились 3 624 663 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,4% от общего числа заразившихся. За сутки выписаны по выздоровлению 644 пациента в Челябинской области, 426 — в Нижегородской области, 351 — в Воронежской области, 351 — в Пензенской области, 340 — в Иркутской области.
Число летальных исходов