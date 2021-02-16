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11:10 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 13 233 случая заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 10 октября

Также зафиксировали 17 627 выздоровевших.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:48 (мск)В Москве за сутки выявили минимальное с 24 сентября число случаев коронавируса
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 февраля /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 13 233, это минимальный показатель с 10 октября. Общее количество инфицированных достигло 4 099 323, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

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В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,32%. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Республике Алтай (0,03%). Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 416 в Нижегородской области, 358 — в Воронежской области, 332 — в Ростовской области, 297 — в Самарской области, 259 — в Челябинской области.

В настоящее время в России болеет 393 681 человек.

Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 17 627. Всего уже вылечились 3 624 663 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88,4% от общего числа заразившихся. За сутки выписаны по выздоровлению 644 пациента в Челябинской области, 426 — в Нижегородской области, 351 — в Воронежской области, 351 — в Пензенской области, 340 — в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 459 против 394 днем ранее. Всего от инфекции умерли 80 979 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,98%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано по 15 летальных исходов в Архангельской области и Краснодарском крае, по 12 — в Ленинградской и Свердловской областях, а также в Красноярском крае, по 11 — в Ростовской области и Алтайском крае.

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