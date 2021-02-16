Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 16 февраляПоявление первого воинского устава в России, открытие гробницы Тутанхамона, выпуск первого серийного «КамАЗа» и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
12:23 (мск), источник: ТАСС

Михаила Боярского госпитализировали

Его доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Народный артист России Михаил Боярский доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга с повышенной температурой и слабостью.

О госпитализации 71-летнего артиста ТАСС во вторник сообщила его супруга Лариса Луппиан, художественный руководитель театра имени Ленсовета и народная артистка России.

«Михаила Сергеевича госпитализировали вчера. У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним]. Сейчас он себя чувствует хорошо. Врачи сейчас решают, то ли его домой отпустить, то ли обследование провести. Это 122-я больница, но не ковидное отделение. Он лежит в отдельной палате, его обследуют пока», — сказала Луппиан.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Она была первой женщиной в истории, удостоившейся главной премии Европейской киноакадемии
Самый безопасный пассажирский самолёт
В России выявили 13 тысяч случаев коронавируса за сутки
СМИ узнали о просьбе производителей повысить цены на колбасу
Назван лучший футбольный тренер XXI века
В НАТО готовы к любым вариантам взаимодействия с Россией
Лукашенко рассказал о всенародном решении развивать Белоруссию
Россиянин сенсационно вышел в полуфинал Australian Open
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Когда и кому придут новые «путинские» выплаты
Французский биатлонист высказался о работе Губерниева
Горячие темы на Авто
Фонарики. 641
Анализирую -(пока вы спите ) 549
Фототема. Флешмоб. 358
Ностальгическое (не моё , но в целом согласен) 212
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
В квартиру пустили бездомную кошку. Что увидели хозяева утром (видео)
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Дети
Вдова Иосифа Кобзона впервые рассказала о тайном ребенке певца Нелли Кобзон побеседовала с журналистами
Леди
Дмитрий Шепелев опубликовал новое фото с возлюбленной О романе Дмитрия и Екатерины стало известно в конце августа 2018-го
Новости партнеров
О проблемах с сердцем могут рассказать ноги
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Бездомная кошка удивила людей, впустивших ее на ночь в дом
Мишустин произвел громкую отставку: подробности ухода Топилина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь