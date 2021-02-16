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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Шведские медики выяснили, что антитела к COVID-19 сохраняются в течение девяти месяцев

У переболевших COVID-19 иммунитет против вируса сохраняется в течение как минимум девяти месяцев после болезни, выяснили ученые Каролинского института и клиники Дандерюда. По их данным, во время этого периода также чрезвычайно низка вероятность повторного заражения коронавирусом.

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Источник: AP 2020

Исследование проводилось с весны 2020 года, в нем приняли участие 1884 человека, работающих в учреждениях здравоохранения и переболевших COVID-19. У 96% из них антитела оставались спустя девять месяцев. У двух третей выработался клеточный иммунитет. Из 340 человек, у которых появились антитела, рецидив выявили менее чем у 1%.

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Как рассказала врач и научный сотрудник клиники Дандерюда и Каролинского института Шарлотт Толин, при повторном заболевании у человека благодаря выработавшемуся иммунитету может быть приглушена симптоматика, либо болезнь будет бессимптомной. «Неизвестно, может ли человек с антителами, заболев снова, инфицировать других и при этом не ощущать никаких симптомов (вируса.— “Ъ”), но это, по-видимому, очень маловероятно», — добавила врач. В мае планируется провести следующую фазу исследования, когда большинство участников пройдут вакцинацию.

Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. В России массовая вакцинации идет с 18 января. Российская вакцина «Спутник V» уже одобрена к применению в 26 странах. Разработчик препарата, научный центр имени Гамалеи, рассчитывает, что «Спутник V» даст иммунитет на год-два, хотя сейчас «доказанный срок действия» составляет минимум девять месяцев.

Справка
Ответы на главные вопросы о вакцине «Спутник V»: эффективность, побочные эффекты, срок действияВ России начинается массовая вакцинация от COViD-19. Отечественная вакцина считается одной из лучших в мире. Однако вопросы к ней остаются, поэтому мы решили максимально доступно ответить на них в этом материале.
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