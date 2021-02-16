19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мультипликатор собрал фильмы с Леонардо Ди Каприо в короткий ролик
Получилось очень креативно
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Известный мультипликатор из Франции Виктор Хегелин создал короткий ролик с кукольным Леонардо Ди Каприо в главной роли. В мультфильме он собрал самые известные фильмы с участием актера и показал их все за несколько секунд.
В анимационную подборку попали картины: «Авиатор», «Титаник», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Начало» и «Великий Гэтсби».
Хегелин рассказал, что в работе над анимацией ему помогала креативная команда из трех человек, но сколько у них ушло времени на создание видео — не уточнил.
Отметим, что в ноябре прошлого года художник уже делал похожий ролик с Томом Крузом.
Екатерина Гура