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19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мультипликатор собрал фильмы с Леонардо Ди Каприо в короткий ролик

Получилось очень креативно

Известный мультипликатор из Франции Виктор Хегелин создал короткий ролик с кукольным Леонардо Ди Каприо в главной роли. В мультфильме он собрал самые известные фильмы с участием актера и показал их все за несколько секунд.

В анимационную подборку попали картины: «Авиатор», «Титаник», «Выживший», «Волк с Уолл-стрит», «Начало» и «Великий Гэтсби».

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Хегелин рассказал, что в работе над анимацией ему помогала креативная команда из трех человек, но сколько у них ушло времени на создание видео — не уточнил.

Отметим, что в ноябре прошлого года художник уже делал похожий ролик с Томом Крузом.

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Екатерина Гура

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