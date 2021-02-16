19:03 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
В Альпах собаки позвали на помощь и спасли людей, которых накрыло лавиной
Обошлось без серьезных травм.
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В Альпах (Швейцария) двое горнолыжников во время прогулки по долине Аверс попали под лавину. Пару накрыло толстым слоем снега без шанса выбраться самостоятельно. К счастью, их собаки успели убежать незадолго до схода лавины и, почуяв, что хозяева в опасности, лаем позвали на помощь.
«Собаки привлекли внимание горнолыжников, которые находились на одном из маршрутов в этой долине. Они не видели, как сходила лавина, но когда приблизились к месту, то сразу поняли, что именно произошло», — поделился один из пострадавших.
Людям понадобилось 15−20 минут, чтобы вытащить туристов