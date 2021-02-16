В ВОЗ назвали условие для третьей волны COVID-19

«Коллективного иммунитета достаточного еще нет, барьера еще нет. Если не будем осторожны, до третьей волны, возможно, [дойдет]. Зависит от поведения людей», — пояснила она.
При этом Вуйнович подтвердила, что вторая волна распространения коронавируса сейчас снижается по всему миру и число случаев заражения, по ее словам, сокращается пять недель подряд.
Однако эксперт не стала озвучивать предполагаемые сроки отмены масочного режима в России и предупредила, что делать прогнозы пока рано.
«Мне кажется, маски как мера личной гигиены и защита других людей будут нужны еще некоторое время», — подчеркнула Вуйнович.
Пандемия коронавируса закончится, и заболевание перейдет в разряд сезонных после того, как нагрузка на систему здравоохранения снизится до уровня, не мешающего ее нормальной работе, отметила представитель ВОЗ.
В конце декабря главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что мир столкнется с третьей волной COVID-19. «Это не мой прогноз, а результат трезвого исторического анализа. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — сказал он, пояснив, что все предыдущие эпидемии протекали в три волны и были связаны с сезонными вспышками заболеваемости весной и осенью.
О том, что риски третьей волны связаны с соблюдением мер предосторожности, неоднократно говорилось ранее. Так, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл предупреждал, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости в стране, число случаев заражений может вырасти, если люди не будут соблюдать ограничения. «Если мы не продержимся должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны», — заявлял он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, предостерегала от слишком раннего смягчения карантинных мер в Европе. «Мы должны усвоить летние уроки и не повторять тех же ошибок, — говорила она. — Слишком быстрое расслабление — это риск третьей волны после Рождества».