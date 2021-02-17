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05:30 (мск), источник: ТАСС

Эксперт рассказал об осложнениях у детей от британского штамма коронавируса

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Осложнения, которые могут возникнуть у детей после заражения британской мутацией коронавируса, характерны и для других штаммов. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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Источник: РИА "Новости"

«К счастью, британский штамм в настоящий момент не получил распространение в России. Вместе с тем то свойство, которое приписывают британскому штамму, характерно и для традиционного циркулирующего штамма», — сказал он.

Горелов пояснил, что речь идет о системном мультивоспалительном синдроме — тяжелом осложнении, при котором поражаются две и более системы организма.

Эксперт отметил, что этот синдром развивается обычно через две-три недели после перенесенной коронавирусной инфекции у детей, которые в начале заболевания не получали противовирусной терапии.

«Заболевание протекает крайне тяжело и требует госпитализации в отделение реанимации и интенсивной терапии», — добавил он.

Ранее Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра республики Элену Прокопову сообщало, что британский штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года. В клиниках страны увеличивается число больных, у которых вызываемое коронавирусом заболевание, часто протекающее в бессимптомной форме, перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук.

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