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11:14 (мск), источник: Коммерсантъ

В России впервые с 10 октября выявили менее 13 тыс. заразившихся COVID-19

За последние сутки в России зафиксировано 12 828 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Менее 13 тыс. зараженных выявлено впервые с 10 октября. Накануне было на 3,06% больше заболевших (13 233). Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 4 112 151.

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Источник: Агентство «Москва»

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в:

  • Москве — 1282 (960 687 за все время),
  • Санкт-Петербурге — 1103 (356 381),
  • Московской области — 470 (206 945),
  • Нижегородской области — 419 (92 137),
  • Воронежской области — 356 (64 411).

Умерли за сутки 467 человек, вчера число летальных случаев среди зараженных было на 1,74% меньше (459). Общее число умерших зараженных составляет 81 446. Выздоровели 17 919 человек, с начала пандемии — 3 642 582.

Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в:

  • Москве — 59 (14 523 за все время),
  • Санкт-Петербурге — 37 (10 597),
  • Московской области — 30 (4327),
  • Воронежской области — 23 (1804),
  • Ростовской области — 19 (2973).
В мире зарегистрировано более 109 млн зараженных коронавирусом, умерли за время пандемии 2,4 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Больше всего заболевших выявлено в США (27,7 млн), Индии (10,9 млн), Бразилии (9,9 млн) и Великобритании (4 млн). Россия занимает пятое место.

15 февраля президент России Владимир Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов вируса. Позже научный центр «Вектор» подтвердил эффективность вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» против британского штамма COVID-19.

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