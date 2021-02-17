В России впервые с 10 октября выявили менее 13 тыс. заразившихся COVID-19

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в:
Умерли за сутки 467 человек, вчера число летальных случаев среди зараженных было на 1,74% меньше (459). Общее число умерших зараженных составляет 81 446. Выздоровели 17 919 человек, с начала пандемии — 3 642 582.
Больше всего летальных случаев за сутки зафиксировано в:
В мире зарегистрировано более 109 млн зараженных коронавирусом, умерли за время пандемии 2,4 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Больше всего заболевших выявлено в США (27,7 млн), Индии (10,9 млн), Бразилии (9,9 млн) и Великобритании (4 млн). Россия занимает пятое место.
15 февраля президент России Владимир Путин поручил изучить эффективность российских вакцин против новых штаммов вируса. Позже научный центр «Вектор» подтвердил эффективность вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» против британского штамма COVID-19.