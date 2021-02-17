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14:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса

Исследователи Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) показали, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20 процентов. Этот ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, наоборот, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Источник: AP 2020

Специалисты обнаружили, что область на хромосоме 12 содержит гены OAS, которые регулируют активность фермента, разрушающего вирусные геномы, а неандертальские варианты генов усиливают это действие.

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Как уже известно, главный генетический фактор риска COVID-19 находится на хромосоме 3 и резко увеличивает вероятность дыхательной недостаточности и смерти.

Исследователи также показали, что защитный вариант участился со времени последней ледниковой эпохи. Его распространение говорит о том, что он имел благоприятный эффект на популяцию.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили присутствующую у людей и неандертальцев промоторную область гена DPP4, которая влияет на восприимчивость к COVID-19. Продукт гена DPP4 представляет собой внеклеточную дипептидилпептидазу, участвующую в иммунной функции и метаболизме глюкозы.

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