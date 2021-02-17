14:05 (мск), источник: Lenta.Ru
Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса
Исследователи Каролинского института в Швеции и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге (Германия) показали, что половина всех людей неафриканского происхождения имеет генетический вариант, который снижает риск тяжелого COVID-19 на 20 процентов. Этот ген был передан от неандертальцев вместе с ДНК, что, наоборот, увеличивает вероятность осложнений от коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.