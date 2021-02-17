12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Всех жителей итальянского острова подозревают в кражах
Вором может оказаться любой из около 400 местных жителей.
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Небольшой итальянский остров Капрая долгое время считался райским уголком, в котором никогда не запирали двери и не прятали деньги. Но теперь здесь царит атмосфера из детективов Агаты Кристи, пишет итальянское издание Corriere della Sera.
Дело в том, что все четыре сотни жителей острова подозреваются в серии краж. Самая крупная из них произошла в ночь на 11 февраля. Воры проникли в табачную лавку, отключили камеру видеонаблюдения и украли из сейфа 60 тысяч евро — всю выручку и личные сбережения хозяина. До этого, в ноябре, из дома мэра коммуны украли сейф, еще раньше ограбили местную туристическую фирму и забрали деньги и драгоценности у профессора, которая живет на острове. Преступления все еще не раскрыты.
Делу мешает то, что на острове всего несколько камер видеонаблюдения, и злоумышленники знали, как их отключить. К тому же, в коммуне
Пока что у полиции нет стоящих зацепок, и преступником может оказаться любой житель городка. А в том, что преступление совершил
Анна Лысенко