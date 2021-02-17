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12:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Всех жителей итальянского острова подозревают в кражах

Вором может оказаться любой из около 400 местных жителей.

Небольшой итальянский остров Капрая долгое время считался райским уголком, в котором никогда не запирали двери и не прятали деньги. Но теперь здесь царит атмосфера из детективов Агаты Кристи, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

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Дело в том, что все четыре сотни жителей острова подозреваются в серии краж. Самая крупная из них произошла в ночь на 11 февраля. Воры проникли в табачную лавку, отключили камеру видеонаблюдения и украли из сейфа 60 тысяч евро — всю выручку и личные сбережения хозяина. До этого, в ноябре, из дома мэра коммуны украли сейф, еще раньше ограбили местную туристическую фирму и забрали деньги и драгоценности у профессора, которая живет на острове. Преступления все еще не раскрыты.

Делу мешает то, что на острове всего несколько камер видеонаблюдения, и злоумышленники знали, как их отключить. К тому же, в коммуне Капрая-Изола служат всего трое карабинеров.

Пока что у полиции нет стоящих зацепок, и преступником может оказаться любой житель городка. А в том, что преступление совершил кто-то из местных жителей, на острове уверены. В условиях пандемии здесь нет туристов. К тому же, на остров можно добраться только вплавь, а зимой для этого приходится подолгу ждать хорошей погоды, так что гостей на острове не видели давно.

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Летом остров Капрая превращается в райский уголок
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Анна Лысенко

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