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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Крокодилу в США провели операцию по извлечению ботинка

Сейчас животное уже поправляется.

Крокодилу из зоопарка Флориды провели операцию по удалению ботинка из желудка.

Хищник проглотил обувь, которая буквально свалилась на него с неба — ботинок потерял посетитель зоопарка, катавшийся на зиплайне, сообщает UPI. «Дар небес» сперва не очень понравился крокодилу, и он «вернул» его обратно. Но затем, подумав, проглотил снова, рассказали наблюдатели.

Спасти животное поручили врачам из местного колледжа ветеринарной медицины. Крокодила длиной 3,4 метра закрепили на хирургическом столе ремнями и подвергли гастротомии.

Сейчас крокодил по кличке Анукет уже выздоравливает в своем вольере в зоопарке.

Анна Лысенко

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