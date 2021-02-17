13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Крокодилу в США провели операцию по извлечению ботинка
Сейчас животное уже поправляется.
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Крокодилу из зоопарка Флориды провели операцию по удалению ботинка из желудка.
Хищник проглотил обувь, которая буквально свалилась на него с неба — ботинок потерял посетитель зоопарка, катавшийся на зиплайне, сообщает UPI. «Дар небес» сперва не очень понравился крокодилу, и он «вернул» его обратно. Но затем, подумав, проглотил снова, рассказали наблюдатели.
Спасти животное поручили врачам из местного колледжа ветеринарной медицины. Крокодила длиной 3,4 метра закрепили на хирургическом столе ремнями и подвергли гастротомии.
Сейчас крокодил по кличке Анукет уже выздоравливает в своем вольере в зоопарке.
Анна Лысенко