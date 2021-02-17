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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Бесполезную машину», созданную пенсионерами из Израиля, выставили в музее

Пара собирала конструкцию во время карантина.

Пользователь Reddit с ником izidor10 похвастался необычным достижением своих пожилых родителей. Он рассказал, что его 85-летние мама и папа, живущие в Израиле, весной 2020 года во время карантина не выходили из дома четыре недели.

Чтобы не скучать в изоляции, пенсионеры занялись строительством работающего устройства из молоточков, пружин, старых деталей и инструментов.

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Поскольку никакого практического назначения у конструкции нет, они назвали ее «бесполезной машиной».

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Автор опубликовал видео необычного механизма и рассказал, что недавно «бесполезную машину» его родителей выставили в музее науки имени Блумфилда в Иерусалиме.

Реддитор также написал, что его мама раньше работала школьным учителем, а отец был механиком, рабочим на стройке и владельцем магазина хозяйственных товаров. Около 35 лет назад мужчина увлекся строительством бесполезных машин, с помощью которых хотел заинтересовать детей наукой. Автор уточнил, что механизм, выставленный сейчас в музее, является первым проектом, в котором приняла участие его мама.

Екатерина Гура

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