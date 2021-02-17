16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США нашли «самогонный завод» Аль Капоне
Кукурузный виски во время сухого закона производили посреди болот.
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Исследователи из Университета Теннесси в США обнаружили остатки самогонного аппарата 1920-х годов, который мог быть частью предприятия гангстера Аль Капоне, занимавшегося нелегальными поставками алкоголя.
Открытие было сделано на территории болота
Ученые считают, что производством алкоголя непосредственно занимался бутлегер Бенджамин Вильпонто, нелегально вывозивший выпивку для Аль Капоне. Позже он был убит в перестрелке конкурентами.
Во время сухого закона
Анна Лысенко