Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 февраляПервое в истории успешное боевое применение подводной лодки, пятое покушение на императора Александра II и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
22Быт советских студентов
16:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США нашли «самогонный завод» Аль Капоне

Кукурузный виски во время сухого закона производили посреди болот.

Исследователи из Университета Теннесси в США обнаружили остатки самогонного аппарата 1920-х годов, который мог быть частью предприятия гангстера Аль Капоне, занимавшегося нелегальными поставками алкоголя.

Открытие было сделано на территории болота Хелл-Хол-Суомп недалеко от Чарлстона в штате Южная Каролина, сообщает The Post and Courier. Среди находок — железные бочки, садовый шланг, шлакоблоки, древесный уголь и другие артефакты для производства кукурузного виски.

Ученые считают, что производством алкоголя непосредственно занимался бутлегер Бенджамин Вильпонто, нелегально вывозивший выпивку для Аль Капоне. Позже он был убит в перестрелке конкурентами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время сухого закона Хелл-Хол-Суомп стал «приютом» для многих контрабандистов. В 1930 году газета Charleston Daily Mail писала, что болото источает «аромат крепких спиртных напитков, разносящийся по всему Юго-Востоку».

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Бывший губернатор Хабаровского края получил 5 лет условно
Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии
СМИ узнали об уголовном деле против основателя «Пятерочки»
Супруга Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год
«Бесполезную машину», созданную пенсионерами, выставили в музее
Заснеженную Фудзияму показали с орбиты
Дворкович заявил о возвращении уехавших в Европу и США россиян
Новости партнеров
Доктор Комаровский рассказал, почему нельзя прививаться "Спутником V"
Почему Лановой не спас сына от смерти: признание близкого друга
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Популярные темы на «Детях»
Моя психологическая проблема или муж не прав? 222
Камера увеличивает?где правда? 155
Раздражительный подросток 72
Мужское имя 70
Новости партнеров
Супруга Навального отказалась поддержать мужа в суде
Это было ожидаемо. Лидер коммунистов высказался о скандальном блогере
Навального завербовали ещё в 2007 году
Как отбиться от стаи бродячих собак: рекомендации кинолога
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь