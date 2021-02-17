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17:16 (мск), источник: Forbes

Билл Гейтс объяснил нежелание платить за полет в космос

Миллиардер Билл Гейтс рассказал, что не планирует следовать примеру Илона Маска и Джеффа Безоса и тратить миллиарды долларов на развитие космических технологий ради создания поселений на других планетах.

Источник: Reuters

«Я не думаю, что ракеты — это решение. Но, возможно, я что-то упускаю», — заявил он в подкасте Sway журналистки Кары Свишер (цитата по Business Insider).

Гейтс отметил, что стремится использовать свое богатство и средства учрежденного им фонда для решения проблем человечества непосредственно на Земле и не стремится покупать билет для полета в космос в качестве туриста.

«Я не собираюсь платить за это много денег, потому что на них мой фонд может купить вакцину от кори и за $1000 спасти чью-то жизнь», — заявил миллиардер. Он подчеркнул, что в любом деле прежде всего думает: «Хорошо, но ведь можно потратить эти $1000 на покупку вакцины от кори».

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По словам Гейтса, при решении проблем, связанных с изменением климата и сокращением выбросов, следует уделять больше внимания отраслям, которые трудно сделать более экологичными, — например, производству стали, мяса или цемента. А у Tesla в борьбе за экологию есть большие успехи, но достигнуты они в «легких вещах, таких как легковые автомобили», отметил миллиардер.

При этом Гейтс подчеркнул, что недооценивать Илона Маска — плохая идея. «То, что Илон сделал с Tesla, — это один из величайших вкладов в борьбу за сохранение климата в истории», — пояснил миллиардер.

Илон Маск рассчитывает, что созданные его компанией SpaceX ракеты помогут переселить более 1 млн человек на Марс к 2050 году, чтобы пережить апокалипсис на Земле. «Мы можем изменить климат на Марсе и сделать его более похожим на земной», — заявил он в интервью Forbes в мае 2020 года. «Марс, мы идем!» — написал Маск в Twitter в ноябре 2020-го после испытания прототипа космического корабля Starship. Основатель SpaceX Илон Маск считает, что ракета Starship может впервые отправиться к Марсу уже в 2024 году.

Основатель Amazon Джеф Безос рассчитывает, что ракеты его компании Blue Origin позволят создать базу на Луне и космические колонии, где смогут проживать до 1 трлн человек. Полет ракеты-носителя New Shepard и космического корабля с людьми на борту на Луну запланирован на апрель 2021 года.

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