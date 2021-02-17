17:35 (мск), источник: Известия
Ученые выявили гибридный штамм коронавируса
Специалисты из США обнаружили гибридную версию коронавируса, которая появилась в результате слияния двух штаммов SARS-CoV-2. Об этом 17 февраля пишет Daily Mail.
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Новый вид коронавируса обнаружила сотрудница
Также пока нет достоверных данных о заразности штамма и его устойчивости к вакцине против COVID-19.
Ученые высказали предположение, что гибридная версия коронавируса могла возникнуть
Ранее эксперты считали, что такой вариант появления гибрида маловероятен, так как требует очень специфичных условий.
О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.
В Институте имени Гамалеи сообщили, что, даже несмотря на то, что отличительной чертой нового штамма является его заразность, которая выше «классического коронавируса», разработанные вакцины будут действенны против него.