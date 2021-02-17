22:08 (мск), источник: Lenta.Ru
Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России
Режиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к санкциям против России. Запись интервью опубликована на
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По мнению кинематографиста, в стране надо вернуть статью о лишении гражданства, чтобы бороться с людьми, протестующими против беззакония путем призывов к введению санкций.
«Она [коррупция] есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны», — подчеркнул он.
При этом Михалков отметил, что «применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям», а также к подавлению инакомыслия.
«Мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны», — заявил режиссер.
Он также вспомнил о философском пароходе — собирательном названии двух рейсов, которые перевезли из Петрограда в Штеттин более 160 представителей интеллигенции, высланных из страны. «Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев и Ильин и так далее», — сказал Михалков.
Ранее режиссер заявил об искренней преданности президенту России Владимиру Путину. Он также пообещал при возможности передать главе государства книгу о роде Михалковых.