18:27 (мск), источник: "Российская газета"
На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца
На острове Шпицберген умер кот Кеша, который в документах был обозначен как «песец».
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центре арктического туризма в Баренцбурге, кот скончался от старости.
— Кеше по паспорту было 12 лет, но точно этого никто не знает, так как нет информации о том, кто и когда впервые привез его в Баренцбург, — рассказала собеседница агентства Мария Подтяжкина. — За время своей жизни на Шпицбергене он сменил несколько хозяев, всегда был сыт, ухожен и имел теплый дом. В последние годы жил в семье шахтеров в полной гармонии и при должном уходе. Ушел из жизни от старости на руках у любящей семьи.
Однако, по словам Подтяжкиной, до 1980 года запрета не существовало и на острове были даже личные подсобные хозяйства с лошадьми и свиньями.