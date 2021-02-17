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18:27 (мск), источник: "Российская газета"

На Шпицбергене умер кот, который жил по документам песца

На острове Шпицберген умер кот Кеша, который в документах был обозначен как «песец».

Источник: Exploring With Josh/Youtube

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центре арктического туризма в Баренцбурге, кот скончался от старости.

— Кеше по паспорту было 12 лет, но точно этого никто не знает, так как нет информации о том, кто и когда впервые привез его в Баренцбург, — рассказала собеседница агентства Мария Подтяжкина. — За время своей жизни на Шпицбергене он сменил несколько хозяев, всегда был сыт, ухожен и имел теплый дом. В последние годы жил в семье шахтеров в полной гармонии и при должном уходе. Ушел из жизни от старости на руках у любящей семьи.

Странное официальное положение Кеши — песец по паспорту — обусловлено запретом ввозить на Шпицберген домашних животных, который ввели совместным решением Норвегия и Россия, опасаясь заражения домашних питомцев бешенством от диких лис.

Однако, по словам Подтяжкиной, до 1980 года запрета не существовало и на острове были даже личные подсобные хозяйства с лошадьми и свиньями.

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