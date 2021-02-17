Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 17 февраляПервое в истории успешное боевое применение подводной лодки, пятое покушение на императора Александра II и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Как отмечают китайский Новый год в пандемию
18Страх пустоты: карнавал в Венеции проходит без туристов
17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из Австралии прокатила гигантского питона на своей машине (видео)

О необычном попутчике они узнали уже в дороге.

Мелисса Хадсон, живущая в австралийском городе Гиру, расположенном на севере Квинсленда, опубликовала в соцсетях видео о своем недавнем дорожном приключении.

Во время одной из поездок они с мужем с удивлением узнали, что везут с собой еще одного пассажира. Прямо во время движения по автостраде на капоте их автомобиля появился огромный питон.

Во время загрузки произошла ошибка.

Откуда он взялся и почему супруги не заметили его раньше, они ответить не смогли.

Читайте также
В тайском ресторане питон «притворился» гирляндой (видео)

Зато Мелисса не растерялась и сняла происходящее на камеру телефона.

На кадрах видно, что питон пытается переползти то на крышу, то на пассажирскую дверь, а водитель пытается избавится от него с помощью стеклоочистителей. Тем не менее, вместе с незваным пассажиром пара доехала 50 километров и остановилась лишь возле команды дорожных рабочих. Один из них и помог им избавиться от питона, скинув его на землю.

Сообщается, что ни люди, ни питон не пострадали и змея благополучно уползла подальше от дороги, сообщает местный телеканал 9now.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Бывший губернатор Хабаровского края получил 5 лет условно
Матвиенко назвала реальный размер своей пенсии
Володин назвал Россию последним островом свободы
Основатель «Пятерочки» прокомментировал дело о вымогательстве
Американец собрал велосипед с пилами вместо колес (видео)
В ХМАО наказали сотрудников МВД за имитацию «протеста» в школе
Художник создает невероятные картины с помощью бумаги и ножа
Горячие темы на Авто
Фонарики. 642
Фототема. Флешмоб. 400
Госдума сегодня поработала продуктивно 388
География (навеяно приглашениями в гости уральскими и челябинскими суровыми парнями) 319
Кино
Участников «Дома 2» заставили выселиться с площадки ТНТ официально объявил о прекращении работы над проектом в декабре 2020 года
Новости партнеров
Индексация пенсий не по нраву кабинету министров Мишустина
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Почему Лановой не спас сына от смерти: признание близкого друга
Власти вернут россиянам потерянные пенсии
Gnezdo.ru
Ты тоже захочешь увидеть это. И не один раз
10 бездарных актрис, которых не любят зрители
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Николаев показал 42-летнюю дочь: неземная красота
Леди
Дмитрий Шепелев опубликовал новое фото с возлюбленной О романе Дмитрия и Екатерины стало известно в конце августа 2018-го
Дом
Готовимся к посевной: все для рассады и сада на подоконнике
Здесь гостил Пушкин: показываем изнутри дом на Арбате
25 полезных в каждом доме вещей продают за копейки
Куда делись чугунные батареи?
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь