17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из Австралии прокатила гигантского питона на своей машине (видео)
О необычном попутчике они узнали уже в дороге.
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Мелисса Хадсон, живущая в австралийском городе Гиру, расположенном на севере Квинсленда, опубликовала в соцсетях видео о своем недавнем дорожном приключении.
Во время одной из поездок они с мужем с удивлением узнали, что везут с собой еще одного пассажира. Прямо во время движения по автостраде на капоте их автомобиля появился огромный питон.
Откуда он взялся и почему супруги не заметили его раньше, они ответить не смогли.
Зато Мелисса не растерялась и сняла происходящее на камеру телефона.
На кадрах видно, что питон пытается переползти то на крышу, то на пассажирскую дверь, а водитель пытается избавится от него с помощью стеклоочистителей. Тем не менее, вместе с незваным пассажиром пара доехала 50 километров и остановилась лишь возле команды дорожных рабочих. Один из них и помог им избавиться от питона, скинув его на землю.
Сообщается, что ни люди, ни питон не пострадали и змея благополучно уползла подальше от дороги, сообщает местный телеканал 9now.
Екатерина Гура