18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец собрал велосипед с пилами вместо колес (видео)
Он легко ездит по льду.
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Инженер из США создал велосипед для катания по льду, в котором вместо колес вставлены циркулярные пилы.
«Дамы и господа, поприветствуйте велосипед с циркулярными пилами вместо колес, которые легко ездят по льду — ледосипед», — написал он под видео, которое разместил на своем канале The Q. В ролике мастер подробно показал, как можно повторить его изобретение. Правда, обычными колесами придется пожертвовать.
Первая попытка прокатиться оказалась неудачной. Пилы просто врезались в лед и застревали. Тогда инженер приварил на острые края
Анна Лысенко