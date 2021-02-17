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18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец собрал велосипед с пилами вместо колес (видео)

Он легко ездит по льду.

Инженер из США создал велосипед для катания по льду, в котором вместо колес вставлены циркулярные пилы.

«Дамы и господа, поприветствуйте велосипед с циркулярными пилами вместо колес, которые легко ездят по льду — ледосипед», — написал он под видео, которое разместил на своем канале The Q. В ролике мастер подробно показал, как можно повторить его изобретение. Правда, обычными колесами придется пожертвовать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая попытка прокатиться оказалась неудачной. Пилы просто врезались в лед и застревали. Тогда инженер приварил на острые края что-то вроде ограничителей, и затея удалась.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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