14:40 (мск), источник: Lenta.Ru
Взрыв 39-этажного отеля Трампа показали на видео
Уничтожение с помощью взрыва 39-этажного отеля и казино Trump Plaza, принадлежавшего бывшему президенту США Дональду Трампу, в
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На кадрах видно, как высотка складывается меньше чем за 30 секунд.
Отель обанкротился еще в 2014 году. Здание решили снести, так как оно начало разрушаться. Теперь властям предстоит убрать обломки и решить, как использовать освободившееся место.
Казино, открывшееся в 1984 году, известно тем, что в нем устраивали вечеринки с участием голливудских актеров,
Ранее сообщалось, что неизвестный россиянин заплатил почти 140 миллионов долларов (10,4 миллиарда рублей) за бывший участок 45-го президента США Дональда Трампа и российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.
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