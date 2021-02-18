01:18 (мск), источник: ТАСС
Янукович считает, что спустя семь лет «майдан» продолжает разделять Украину
КИЕВ. /ТАСС/.
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«Спустя семь лет “майдан” продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране», — говорится в обращении.
«Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными продолжают быть нормой жизни», — отметил он.
При этом, добавил
Янукович подверг критике принятое в среду парламентом Украины постановление «о так называемой революции достоинства, в реальности — вооруженном государственном перевороте 2014 года». «Это сомнительное решение вновь раскалывает украинское общество, разделяет его на победителей и побежденных», — добавил он, назвав «издевательством» формулировку о том, что «майдан» является «ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы».
Он осудил также влияние Запада на руководство страны. «О какой национальной идее “свободы” может идти речь, если иностранцы диктуют украинской власти свои условия: какими должны быть суды, кто должен быть министром или генпрокурором, кого уволить, а кого назначить, сколько закрыть больниц и школ, повышать или не повышать тарифы», — отмечается в обращении.
Янукович обвинил также бывших лидеров «майдана» в ситуации с Крымом и Донбассом.
Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название «евромайдан», в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные «силы самообороны», вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.
Кульминацией противостояния стали события
Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. После смены власти Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Януковича уголовное дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на «майдане» украинские власти обвинили и сотрудников «Беркута». Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. Обвиняемые не признали вину ни по одному из пунктов. При этом преступления против силовиков не расследуются, «дело о снайперах» на «майдане» остается нераскрытым.
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