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01:24 (мск), источник: Известия

Названы самые популярные направления у самозанятых россиян

За год число самозанятых в сфере продаж контента выросло в девять раз, услуг красоты — в восемь раз. В семь раз увеличилось количество самозанятых, предоставляющих консультационные услуги (например, психологические консультации), а занимающиеся клинингом и мелким ремонтом — в шесть раз.

Источник: Агентство «Москва»

Замыкают топ репетиторство — в пять раз, а также онлайн-продажи одежды и обуви — в четыре раза. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками «ЮKassы» и «СберУслуг» (оба сервиса входят в экосистему «Сбера»). С результатами исследования ознакомились «Известия».

Также аналитики зафиксировали рост оборота и числа платежей самозанятым в 2020 году. Так, по данным исследования, обороты платежей самозанятым через сервис «ЮKassa» за аудио- и видеоконтент в прошлом году увеличились в 19,3 раза по сравнению с 2019 годом, число платежей — в 20,5 раза.

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В сегменте консультационных услуг (к примеру, психологов, юристов) обороты платежей выросли в 11,3 раза, а их количество — в 18 раз. В других категориях эти показатели тоже увеличились: персональные услуги (например, стилисты, аренда оборудования и инвентаря, услуги по дизайну и фото- видеосъемке) — в 7,7 и 3,6 раза соответственно, образование — в 5,5 и 4,6 раза, уборка и мелкий ремонт — в 4,4 и 13,3 раза.

При этом отмечается, что самым популярным методом оплаты за товары и услуги самозанятых по-прежнему остаются банковские карты. В 2020 году их использовали в 10,4 раза чаще, чем в 2019.

В ходе исследования аналитики сервисов изучили данные о платежах за 2019 и 2020 годы, которые самозанятые принимают через «ЮKassa», и о количестве пользователей, зарегистрированных в разных профессиональных сегментах на «СберУслугах».

Ранее, 10 февраля, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров сообщил, что число самозанятых россиян достигло 1,7 млн.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует с 2019 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет, уточняла ФНС. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%, что позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

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