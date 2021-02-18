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01:29 (мск), источник: Известия

Россияне растеряли лояльность к своим работодателям

Почти 60% россиян недовольны своей работой. Индекс лояльности россиян к работодателю еNPS (Employee Net Promoter Score) в 2020 году продемонстрировал отрицательную динамику, составив -32. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

Источник: Известия

«Индекс eNPS рассчитывается на основании готовности сотрудников рекомендовать свое место работы друзьям или знакомым. Сотрудники делятся на три условные группы — “промоутеры” (сторонники), “нейтралы” и “критики”. Значение индекса представляет собой разницу между долями “промоутеров” и “критиков” в диапазоне от -100 до 100 баллов», — пояснили в НАФИ.

Основные причины недовольства сотрудников отечественных компаний — недостаточный уровень зарплаты, специфика работы, с которой не каждый справится, а также отсутствие стабильности.

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При этом россияне не спешат менять место работы и откликаться на другие вакансии. Эксперты связывают негативную тенденцию с заморозкой и падением доходов граждан на фоне возросшей конкуренции на рынке труда, налоговой политикой. Кроме того, на лояльность россиян к работодателю сильно повлияла пандемия.

Налоговая политика заставляет предпринимателей искать постоянные пути экономии своих средств, заявил профессор базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Павел Журавлёв.

— Так появляются «черные» и «серые» зарплаты, при таком порядке суммы и даты выплат варьируются, сотрудник, естественно, недоволен работодателем, — пояснил он. — Особенно это заметно в сфере торговли.

Кроме того, с каждым годом всё очевиднее становится тенденция интенсификации труда, когда нормы выработки всё время повышаются, добавил эксперт. По его словам, за те же восемь часов, что и раньше, теперь сотрудник должен успевать делать больше. Постоянная погоня за показателями, в свою очередь, давит на психику людей. Вот недовольство и растет.

Всероссийский опрос проведен Аналитическим центром НАФИ в декабре 2020 года, респондентами стали 1600 человек от 18 лет в 53 регионах России.

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