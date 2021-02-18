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03:54 (мск), источник: ТАСС

Аналитики подсчитали, сколько российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. До 33 российских кредитных организаций в течение 2021 года рискуют потерять лицензию, говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА».

Источник: Reuters

«Значение индекса на уровне 91,0% на 01.01.2021 означает, что до 33 кредитных организаций (9,0% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — отмечается в материале.

Индекс здоровья российского банковского сектора отражает ожидания агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение ближайших 12 месяцев. По мнению аналитиков, здоровье банковского сектора продолжит укрепление, но в ближайшее время не покажет высоких темпов роста из-за сохраняющейся существенной доли проблемных игроков и низкой скорости восстановления рынка.

«Возврату сектора на докризисную траекторию развития препятствуют не только последствия пандемии, но и сформировавшиеся в прошлом году новые негативные тренды, такие как отток средств населения со срочных вкладов», — отмечают эксперты.

В четвертом квартале, по расчетам агентства, индекс здоровья банковского сектора показал сдержанную положительную динамику. Росту его значения способствовали реализованные осенью и зимой меры, направленные на сокращение числа неустойчивых кредитных организаций.

В четвертом квартале 2020 года по регуляторным основаниям российский рынок покинули девять кредитных организаций, что больше, чем за январь — сентябрь в совокупности. Лицензия еще одного банка была добровольно аннулирована.

Всего в 2020 году по регуляторным основаниям с рынка ушли 16 кредитных организаций (на 43% меньше, чем в 2019 году), еще девять лицензий было аннулировано по инициативе собственников кредитных организаций, 13 участников рынка прекратили самостоятельную деятельность в результате реорганизаций.

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