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01:42 (мск), источник: Известия

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса

Специалисты финской лаборатории Vita Laboratoriot обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом 17 февраля сообщила телекомпания Yle. Новый штамм получил название Fin-796H. По словам медиков, в его составе присутствуют мутации, которые наблюдаются в британском и южноафриканском штаммах.

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Источник: Reuters

Предположительно, мутация развилась где-то за пределами Финляндии, поскольку количество случаев COVID-19 в стране ниже, чем в других государствах.

«Этот штамм был обнаружен у пациента на прошлой неделе, поэтому о его заразности и потенциале к распространению, а также сопротивляемости вакцинам пока еще ничего не известно», — рассказала доцент Vita Laboratoriot Тару Мери.

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По данным статистического бюро Worldometer, в Финляндии выявлено 51 595 случаев COIVD-19, из которых 548 — за последние сутки. За все время пандемии умерли 723 пациента, 32 857 человек выздоровели.

О появлении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 14 декабря. Профильный консультационный совет страны подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения большей осторожности.

Ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе заявили о том, что мутация на 56% заразнее, что в будущем приведет к росту числа пациентов в больницах.

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