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02:28 (мск), источник: Известия

Эксперты объяснили различия в результатах тестов на антитела к SARS-Cov-2

Причиной ошибочных результатов тестов на антитела к SARS-CoV-2 может быть не только низкая чувствительность и специфичность систем, но и особенности конкретного организма и время сдачи анализа, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

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Источник: AP 2020

Так, например, иногда анализ дает ложноположительные результаты. Это может случиться потому, что организм успел «познакомиться» и выработать антитела к веществу, похожему на фрагмент SARS-CoV-2.

Система может ошибиться и принять такие антитела за антикоронавирусные. Также вероятно, что в использованном тесте набор антигенов не попадет в набор антител конкретного человека.

— В структуре вируса SARS-CoV-2 выделяется несколько антигенов — структур, против которых организм начинает вырабатывать антитела, — пояснил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. — Самыми «сильными» в плане ответа иммунной системы человека являются два: нуклеокапсидный и спайковый. Однако у части пациентов, перенесших подтвержденную коронавирусную инфекцию, обнаруживаются только IgG (класс антител. — «Известия») к спайковому антигену, у других пациентов — IgG к обоим антигенам (и спайковому, и нуклеокапсидному), а еще часть пациентов имеет IgG только к нуклеокапсидному антигену.

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Даже если человек перенес COVID-19, антитела к моменту тестирования могут уже исчезнуть.

— Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов, — пояснил специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

Сегодня в России зарегистрировано около 150 тестов на антитела к новому коронавирусу. Специалисты рекомендуют сдавать анализ на антитела IgM при подозрении на начало инфекции, на IgM и IgG — если от предполагаемого момента заражения прошло больше трех недель, только на IgG — если от после вероятной инфекции прошло больше трех месяцев.

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