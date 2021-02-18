03:28 (мск), источник: Известия
Названы лидирующие по социально-экономическому росту субъекты РФ
Лидером
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Всего исследование коснулось 20 из 85 субъектов России. В первую десятку также вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Москва, ХМАО, Якутия, Мурманская область и
Во второй десятке расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.
Специалисты оценивали такие показатели как среднемесячная заработная плата, прожиточный минимум, а также отношение регионального продукта (стоимость всех произведенных в субъекте РФ товаров, работ и услуг) к численности экономически активного населения.
«Такие параметры характерны прежде всего для добывающих субъектов, а также для столиц, где высок сам по себе экономический потенциал во всех видах экономической деятельности, — пояснил «Известиям» итоги исследования глава ФоРГО Константин Костин.
Эксперты с оценками рейтинга согласны и считают, что многое зависит от желания губернаторов развивать территории.