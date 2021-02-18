Счетная палата: проект «5−100» не вывел ни один российский вуз в топ мировых рейтингов

«По итогам 2020 года ни один из 21 вуза — участника проекта “5−100” не вошел в первую сотню таких международных институциональных рейтингов университетов как ARWU, THE и QS. Лучших результатов удалось достичь на уровне предметных рейтингов — по итогам 2020 года восемь университетов вошли в топ-100 отдельных предметных рейтингов ARWU, THE и QS», — говорится в отчете Счетной палаты.
Вместе с тем Счетная палата отмечает, что программа помогла создать в стране группу вузов-лидеров и «усилить масштаб и значимость университетской науки».
«Реализация проекта “5−100” также задала новые стратегические ориентиры развития для российских университетов — прежде всего за счет необходимости позиционирования вузов в глобальном масштабе, что потребовало соответствующей перестройки стратегий и программ развития вузов, иной системы управления и организации научно-исследовательского и образовательного процессов на основе мировых стандартов», — говорится в отчете.
Счетная палата также отмечает, проект усилил дифференциацию между вузами, которые в нем участвовали и которые не получали поддержку по программе.