Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 18 февраляДень батарейки, открытие Плутона и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
42Снимок акул стал лучшим на конкурсе подводной фотографии
21Скончался Василий Лановой
09:01 (мск), источник: РБК

Кудрин назвал способ попасть в международные рейтинги российским вузам

Чтобы российские вузы начали входить в международные институциональные рейтинги, им нужно переориентироваться на новые программы обучения. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в комментарии к докладу СП о реализации проекта «5−100» (есть у РБК).

Источник: AP 2020

«Для того чтобы качество российского образования значительно улучшилось и наши университеты начали входить в международные рейтинги, прежде всего нужно понять, что важно учить не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы», — объяснил Кудрин.

По его словам, российские студенты будут востребованы на рынке труда, если в них воспитывать креативное мышление, гибкие навыки, учить генерировать идеи, продукты и новые смыслы.

«Развитию российского образования могут способствовать применение междисциплинарного подхода, работа на стыке hard skills и soft skills», — добавил глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что, несмотря на то что ни один из российских вузов из проекта «5−100» не вошел в первую сотню международных институциональных рейтингов (британских QS, THE и китайского ARWU), в стране сформировалась группа университетов-лидеров, которая встроилась в мировые тенденции высших школ.

Глава СП отметил, что участники проекта за восемь лет почти в 4,5 раза повысили количество научных публикаций в журналах Q1.
Читайте также
На поддержку вузов направили более 15 миллиардов рублей

Также, по его словам, в целом присутствие российских вузов в институциональных рейтингах с 2012 года выросло с 15 до 51, в предметных — с 18 в 2016 году до 66 в 2020-м.

Проект «5−100» утвердил в 2012 году президент Владимир Путин одним из майских указов. Для него отобрали 21 российский вуз, куда вошли НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие.

По планам, к 2020 году минимум пять университетов из этого списка должны были войти в первую сотню международных рейтингов. Однако в опубликованном СП аналитическом докладе эффективности господдержки отечественных университетов в рамках проекта говорится, что этот показатель так и не был выполнен.

При этом аудиторы отметили, что проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом.
Читайте также
МГУ снова возглавил рейтинг вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии

За семь лет на проект «5−100» выделили 80 млрд руб. Единственным российским вузом, попавшим в топ-100 международных институциональных рейтингов, стал МГУ им. Ломоносова — в QS он занял 89-е место, в ARWU — 93-е. Однако МГУ не был участником проекта.

Восемь вузов из «5−100» вошли в первую сотню международных предметных рейтингов (они отличаются от глобальных институциональных более узкой направленностью по отдельным научным областям). При этом в майском указе Путина не конкретизировалось, в топ-100 каких именно рейтингов должны были войти участники проекта — институциональных или предметных. В постановлении правительства о мерах господдержки высших школ, наоборот, говорилось о глобальных рейтингах, но не уточнялись необходимые позиции.

В Минобрнауки не согласились с выводами аудиторов из СП. В ведомстве заявили, что с учетом вхождения восьми российских университетов в топ-100 предметных рейтингов поручение президента было перевыполнено.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Мужчина умер через восемь минут после вакцинации от COVID-19
После похвалы Соловьева в сторону Гитлера депутат написал в прокуратуру
В бундестаге оценили переговоры Вашингтона и Берлина по СП-2
Россиян предупредили о «голубой» погоде в ближайшие пять дней
Эксперты спрогнозировали дефолт 33 российских банков
Россияне растеряли лояльность к своим работодателям
В Испании возобновили дело в отношении российского миллиардера
Мобильные операторы заблокируют номера заключенных
Hi-Tech
Старая карта NVIDIA вернулась в продажу. Цена сумасшедшая Она стоит дороже, чем пять лет назад
Авто
Владеть автомобилем в России: сколько денег уходит за год? На один только бензин уходит приходится тратить больше 50 тысяч рублей
Товары для дома
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Gnezdo.ru
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Сообщили час назад. Новость для всех россиян
Алсу призналась, почему не показывает сына. Жаль
Страшная ссора Ельцина и Горбачева погубила СССР
Дом
Как быстро и недорого отреставрировать бабушкину мебель
Топ-20 самых популярных товаров для дома на AliExpress
Ремонтные мелочи, которые всегда стоит иметь в запасе
23 подарка на 23 Февраля, за которые вам искренне скажут спасибо
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь