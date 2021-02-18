Кудрин назвал способ попасть в международные рейтинги российским вузам

«Для того чтобы качество российского образования значительно улучшилось и наши университеты начали входить в международные рейтинги, прежде всего нужно понять, что важно учить не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы», — объяснил Кудрин.
По его словам, российские студенты будут востребованы на рынке труда, если в них воспитывать креативное мышление, гибкие навыки, учить генерировать идеи, продукты и новые смыслы.
«Развитию российского образования могут способствовать применение междисциплинарного подхода, работа на стыке hard skills и soft skills», — добавил глава Счетной палаты.
Кудрин подчеркнул, что, несмотря на то что ни один из российских вузов из проекта «5−100» не вошел в первую сотню международных институциональных рейтингов (британских QS, THE и китайского ARWU), в стране сформировалась группа университетов-лидеров, которая встроилась в мировые тенденции высших школ.
Глава СП отметил, что участники проекта за восемь лет почти в 4,5 раза повысили количество научных публикаций в журналах Q1.
Также, по его словам, в целом присутствие российских вузов в институциональных рейтингах с 2012 года выросло с 15 до 51, в предметных — с 18 в 2016 году до 66 в 2020-м.
Проект «5−100» утвердил в 2012 году президент Владимир Путин одним из майских указов. Для него отобрали 21 российский вуз, куда вошли НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие.
По планам, к 2020 году минимум пять университетов из этого списка должны были войти в первую сотню международных рейтингов. Однако в опубликованном СП аналитическом докладе эффективности господдержки отечественных университетов в рамках проекта говорится, что этот показатель так и не был выполнен.
При этом аудиторы отметили, что проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом.
За семь лет на проект «5−100» выделили 80 млрд руб. Единственным российским вузом, попавшим в топ-100 международных институциональных рейтингов, стал МГУ им. Ломоносова — в QS он занял 89-е место, в ARWU — 93-е. Однако МГУ не был участником проекта.
Восемь вузов из «5−100» вошли в первую сотню международных предметных рейтингов (они отличаются от глобальных институциональных более узкой направленностью по отдельным научным областям). При этом в майском указе Путина не конкретизировалось, в топ-100 каких именно рейтингов должны были войти участники проекта — институциональных или предметных. В постановлении правительства о мерах господдержки высших школ, наоборот, говорилось о глобальных рейтингах, но не уточнялись необходимые позиции.
В Минобрнауки не согласились с выводами аудиторов из СП. В ведомстве заявили, что с учетом вхождения восьми российских университетов в топ-100 предметных рейтингов поручение президента было перевыполнено.
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