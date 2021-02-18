13:10 (мск), источник: ТАСС
Антитела к коронавирусу от «Эпиваккороны» выработались у 100% добровольцев от 18 до 60 лет
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/ — Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «Эпиваккорона». Об этом сообщил в четверг заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире Первого канала.