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13:10 (мск), источник: ТАСС

Антитела к коронавирусу от «Эпиваккороны» выработались у 100% добровольцев от 18 до 60 лет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/ — Антитела к коронавирусу выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины «Эпиваккорона». Об этом сообщил в четверг заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александр Рыжиков в эфире Первого канала.

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«Первая группа добровольцев [в возрасте от 18 до 60 лет] показала 100% иммунологическую эффективность, то есть у всех вакцинированных здоровых людей до 60 лет образовывались антитела [к коронавирусу]», — сказал он.

Рыжиков добавил, что у добровольцев старше 60 лет иммунологическая эффективность оказалась немного ниже и составила 94%. «Это прекрасный показатель для этого возраста», — отметил он.

Центр «Вектор» 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина «Вектора» получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины «Эпиваккорона» против коронавируса на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября — для испытаний на 3 тыс. добровольцев.

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