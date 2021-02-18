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12:22 (мск), источник: Газета.Ру

Как религиозные традиции влияют на эпидситуацию по всему миру

В ряде регионов мира отмечались вспышки COVID-19 из-за отказа представителей религиозных сообществ подчиняться карантинным правилам. Так, в Израиле, несмотря на запрет массовых мероприятий, на прощание с раввином Давидом Соловейчиком пришло 20 тыс. иудеев, а на открытие мечети Аль-Акса — около 15 тыс. мусульман. В РПЦ в свою очередь отмечали, что с начала пандемии коронавирусом заболели уже 4 тыс. клириков.

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Похороны раввина Мешулама Давида Соловейчика в Иерусалиме, 31 января 2021 года | Источник: AP 2020

«Глубокие вопросы еврейской идентичности»

Коронавирус стремительно распространяется среди ортодоксальных евреев в Израиле и буквально атакует иудейские общины, передает газета The New York Times.

По данным издания, эти сообщества составляют 12,6% от всего населения страны, и коронавирус у них выявляют в два раза чаще, чем среди остальных израильтян. Так, с начала февраля в ортодоксальном еврейском сообществе фиксируют более 200 новых случаев COVID-19 ежедневно, тогда как в оставшейся части населения — менее 100.

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Дело в том, что соблюдение дистанции практически невозможно в традиционной жизни харедим (обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин — «Газета.Ru»), так как она предполагает групповые молитвы, массовые праздники и похороны.

Так, 8 февраля около 10 тыс. человек собрались в израильском городе Бней-Брак на похороны раввина Хаима Меира Вознера, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса, сообщало издание «Едиот Ахронот». Сам раввин скончался в возрасте 82 лет как раз из-за COVID-19.

Как передавало издание Times of Israel, установленные полицией заграждения были сразу же разрушены пришедшими проститься с раввином, что в итоге привело к потасовке иудеев с правоохранителями.

Вместе с тем 1 февраля в Иерусалиме прошли похороны раввина Мешалема Давида Соловейчика, в которых участвовали не менее 20 тыс. человек.

А днем ранее не меньшее количество людей собралось проводить в последний путь главу иешивы (высшее религиозное учебное заведение — «Газета.Ru») Кменец Ицхака Шайнера. Тогда израильская полиция приняла решение не использовать силовые методы для разгона толпы, опасаясь кровопролития.

Как правило, ортодоксальные евреи живут большими семьями в маленьких домах и отказываются лечиться от коронавируса, считая, что инфекция — это божья кара, которой нельзя сопротивляться. Иудеи нередко сопротивляются правилам, предписанным светским государством, предпочитая следовать советам своего собственного руководства.

«Это спор, который ведется десятилетиями, — сказала The New YorkTimes председатель Института Харедим Эли Пейли. — Между харедим и остальным обществом существует напряженность, которая затрагивает самые глубокие вопросы еврейской идентичности. А коронавирус еще больше усилил этот накал».

Необратимые последствия Рамадана

Во время пятничной молитвы у мечети Аль-Акса, 12 февраля 2021 года | Источник: AP 2020

Между тем в Израиле нарушают запреты не только иудеи, но и представители ислама. 12 февраля около 15 тыс. верующих-мусульман собрались на Храмовой горе в иерусалимской мечети Аль-Акса на пятничную молитву. Судя по фото, опубликованным местными СМИ, большинство прихожан были без масок.

Такой ажиотаж среди мусульман произошел из-за того, что Аль-Акса открылась после 45-дневного перерыва — мечеть закрывали, так как там каждую пятницу собирались десятки тысяч человек. Ранее власти Израиля заявляли, что из-за этого у них нет возможности обеспечить на Храмовой горе соблюдение карантинных ограничений, передавало издание Kan News.

Кроме того, по данным издания, в настоящее время чиновники обеспокоены приближающимся праздником Рамадан, который в сочетании с низким уровнем вакцинации и распространением особо заразного «британского» штамма коронавируса может привести к необратимым последствиям.
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Kan News отмечает, что Иерусалим — город с самым низким уровнем вакцинации в стране: только 13% всех жителей получили первую прививку от COVID-19.

«Люди скандировали чуть ли не с матом, чтобы их пустили в лавру»

В то же время в России уже около четырех тысяч священников получили положительный результат теста на коронавирус, сообщали в начале февраля в РПЦ. Настоятель храма святой Татианы при МГУ Владимир Вигилянский недоумевает, почему при соблюдении всех санитарных норм число инфицированных священнослужителей продолжает расти. «В Москве уж точно все храмы соблюдают предписанные ограничения. В супермаркетах намного опаснее, чем в церкви», — уверил он «Газету.Ru».

Ни в одном сообществе ни одной страны нет большего процента заразившихся! Я не могу это понять. Вероятно, есть в этом какой-то промысел божий", — сообщал клирик.

Объяснение ситуации нашлось у протоиерея РПЦ Леонида Калинина — по его мнению, проблема исключительно в недисциплинированности прихожан. «Несмотря на то, что наш святейший патриарх абсолютно ясно и четко дал благословение находиться дома, они используют каждую возможность, чтобы просочиться в храм. А когда мы пытаемся запретить нахождение в церкви, они говорят, что это гонения. На самом же деле все делается для их же безопасности», — сообщал священнослужитель «Газете.Ru», подчеркнув, что массовые церковные праздники также послужили причиной заражения многих православных деятелей.

Источник: РИА "Новости"

Он также рассказал, как в апреле 2020 года во время Страстной Седмицы в Троице-Сергиевой Лавре, закрытой в тот период на карантин, люди и вовсе толпились вокруг храма и требовали, чтобы их пустили внутрь. «Люди скандировали чуть ли не с матом, чтобы их пустили в лавру. Такая невоспитанность приводит к страшным последствиям», — заключил протоиерей.

Тем временем врач-эпидемиолог и депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее сообщал, что закрывать храмы во время церковных праздников необходимости нет. «Ситуация меняется от региона к региону, поэтому радикальных мер можно избежать. Однако понятно одно — соблюдать элементарные правила — маски, дезинфекция и дистанция — необходимо. Ну и, конечно же, по возможности лучше остаться дома», — говорил он «Газете.Ru».

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Александра Ефимова

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