12:22 (мск), источник: Газета.Ру
Как религиозные традиции влияют на эпидситуацию по всему миру
В ряде регионов мира отмечались вспышки COVID-19
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Коронавирус стремительно распространяется среди ортодоксальных евреев в Израиле и буквально атакует иудейские общины, передает газета The New York Times.
По данным издания, эти сообщества составляют 12,6% от всего населения страны, и коронавирус у них выявляют в два раза чаще, чем среди остальных израильтян. Так, с начала февраля в ортодоксальном еврейском сообществе фиксируют более 200 новых случаев COVID-19 ежедневно, тогда как в оставшейся части населения — менее 100.
Дело в том, что соблюдение дистанции практически невозможно в традиционной жизни харедим (обобщающее название различных ультраортодоксальных еврейских религиозных общин — «Газета.Ru»), так как она предполагает групповые молитвы, массовые праздники и похороны.
Так, 8 февраля около 10 тыс. человек собрались в израильском городе
Как передавало издание Times of Israel, установленные полицией заграждения были сразу же разрушены пришедшими проститься с раввином, что в итоге привело к потасовке иудеев с правоохранителями.
Вместе с тем 1 февраля в Иерусалиме прошли похороны раввина Мешалема Давида Соловейчика, в которых участвовали не менее 20 тыс. человек.
А днем ранее не меньшее количество людей собралось проводить в последний путь главу иешивы (высшее религиозное учебное заведение — «Газета.Ru») Кменец Ицхака Шайнера. Тогда израильская полиция приняла решение не использовать силовые методы для разгона толпы, опасаясь кровопролития.
«Это спор, который ведется десятилетиями, — сказала The New YorkTimes председатель Института Харедим Эли Пейли. — Между харедим и остальным обществом существует напряженность, которая затрагивает самые глубокие вопросы еврейской идентичности. А коронавирус еще больше усилил этот накал».
Между тем в Израиле нарушают запреты не только иудеи, но и представители ислама. 12 февраля около 15 тыс.
Такой ажиотаж среди мусульман произошел
Kan News отмечает, что Иерусалим — город с самым низким уровнем вакцинации в стране: только 13% всех жителей получили первую прививку от COVID-19.
В то же время в России уже около четырех тысяч священников получили положительный результат теста на коронавирус, сообщали в начале февраля в РПЦ. Настоятель храма святой Татианы при МГУ Владимир Вигилянский недоумевает, почему при соблюдении всех санитарных норм число инфицированных священнослужителей продолжает расти. «В Москве уж точно все храмы соблюдают предписанные ограничения. В супермаркетах намного опаснее, чем в церкви», — уверил он «Газету.Ru».
Ни в одном сообществе ни одной страны нет большего процента заразившихся! Я не могу это понять. Вероятно, есть в этом
какой-топромысел божий", — сообщал клирик.
Объяснение ситуации нашлось у протоиерея РПЦ Леонида Калинина — по его мнению, проблема исключительно в недисциплинированности прихожан. «Несмотря на то, что наш святейший патриарх абсолютно ясно и четко дал благословение находиться дома, они используют каждую возможность, чтобы просочиться в храм. А когда мы пытаемся запретить нахождение в церкви, они говорят, что это гонения. На самом же деле все делается для их же безопасности», — сообщал священнослужитель «Газете.Ru», подчеркнув, что массовые церковные праздники также послужили причиной заражения многих православных деятелей.
Он также рассказал, как в апреле 2020 года во время Страстной Седмицы в
Тем временем
Александра Ефимова