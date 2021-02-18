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11:21 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Сергей Собянин: Дан старт международным клиническим испытаниям однофазной вакцины «Спутник Лайт»

Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, который ранее не делал прививку от коронавируса.

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Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Вакцина «Спутник V», разработанная московскими учеными из Института имени Н. Ф. Гамалеи, доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира, написал в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр Москвы также сообщил, что в ближайшее время будет проведено несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19.
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На этой неделе в столице началось эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса. Две тысячи человек, сделавшие первую прививку от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, специалисты увидят динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя девять — десять месяцев или даже год после вакцинации. Исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона.

Кроме того, на базе детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении этой группы в программу вакцинации.

Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма «Спутника V», которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве.
Сергей Собянин

Мэр Москвы сообщил, что 18 февраля начинаются международные клинические исследования вакцины «Спутник Лайт».

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«Новый препарат, разработанный в Институте имени Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического “Спутника V” — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей в несколько недель. Для вакцинации “Спутником Лайт” потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации. В основе нового препарата — те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в “Спутнике V”. Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно», — уточнил Сергей Собянин.

«Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кому он был введен, сформировался иммунитет к COVID-19. Препарат переносится организмом как обычная прививка.

В основном этапе — международных клинических исследованиях — примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин при условии, что ранее он не проходил вакцинацию «Спутником V» и не имеет других противопоказаний.

Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование. Узнать подробнее и записаться на участие в исследовании можно на портале mos.ru.

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