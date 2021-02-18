В России за сутки выявили 13 447 случаев коронавируса

Вчера, 17 февраля, обнаружили 12 828 новых случая коронавируса. Это минимальный показатель с 10 октября, когда по стране выявили 12 846 заражений.
В Москве за сутки выявили 1950 новых случаев COVID-19. Кроме Москвы в топ-5 регионов по суточному приросту коронавируса также вошли: Санкт-Петербург — 1094 случая, Московская область — 577, Нижегородская область — 417, Воронежская область — 345.
Общее число выявленных случаев в России с начала пандемии составляет 4 125 598, в Москве — 962 637.
Общее число летальных исходов в стране достигло 81 926, в Москве — 14 578. Всего выздоровели — 3 661 312 человек, в Москве — 878 655.
В топ-3 по общему числу заболевших помимо Москвы вошли: Санкт-Петербург — более 357 тыс. случаев заражения, а также Московская область — более 207 тыс. случаев.